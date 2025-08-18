Preşedintele Ungariei a vizitat Bonţida, Răscruci şi Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, luni, 18 august 2025 (MTI) - Preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, a vizitat duminică, prima zi a vizitei sale private de trei zile în Transilvania, Bonţida, Răscruci şi Cluj-Napoca.

Şeful statului maghiar şi-a început vizita la Castelul Bánffy din Bonţida, supranumit „Versailles-ul Transilvaniei”. Castelul, retrocedat familiei Bánffy, se află din anul 2001 în grija Fundaţiei Transylvania Trust.

Preşedintele şi delegaţia sa au fost ghidaţi de preşedinta fundaţiei, Csilla Hegedüs, şi de colaboratorii acesteia, care au prezentat eforturile de până acum pentru restaurarea şi revitalizarea castelului, precum şi planurile viitoare.

Castelul Bánffy, construit în etape începând cu secolul al XVI-lea şi-a căpătat forma definitivă în secolul al XIX-lea. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost jefuit şi incendiat de trupele germane aflate în retragere. Restaurarea este realizată de fundaţie cu sprijinul Guvernului ungar. Mai multe clădiri au fost deja reabilitate, iar în prezent se desfăşoară lucrările la fostul grajd, destinat să devină sală de evenimente, şi la curtea de onoare, lucrări realizate cu sprijinul Ministerului Construcţiilor şi Transporturilor din Ungaria şi al Fondului „Bethlen Gábor”.

În capela castelului, preşedintele a vizitat statuile rămase din curtea de onoare, iar în clădirea principală a vizitat expoziţia „Castelele şi cetăţile Someşului”, care prezintă reşedinţe nobiliare salvate sau dispărute din regiune. De asemenea, a vizitat expoziţia dedicată ultimului locatar al castelului, Bánffy Miklós – scriitor, fost ministru ungar de externe. Expoziţia „Câmpurile de forţă ale lui Bánffy Miklós” prezintă personalitatea sa complexă – scriitor, politician, artist şi cap de familie.

Csilla Hegedüs a declarat că lucrările de restaurare efectuate până acum au costat 4,5-5 milioane de euro şi că ar mai fi necesare încă 8 milioane de euro pentru finalizare. În septembrie, proiectul va continua cu reabilitarea interioarelor clădirii principale şi ale „clădirii Miklós”.

De la Bonţida, Tamás Sulyok s-a deplasat la Răscruci, unde a vizitat Colecţia Etnografică „Kallós Zoltán”, moştenirea etnografului laureat al Premiului Kossuth. Preşedintele a fost însoţit de preşedinta Fundaţiei „Kallós Zoltán”, Gyöngyi Balázs-Bécsi, şi de directorul instituţiei, Ferenc Balla.

Etnograful, născut în localitatea din Câmpia Transilvaniei, a înfiinţat, în anul 1992, fundaţia care îi poartă numele, pe domeniul familial redobândit după naţionalizare, pentru a conserva bunurile spirituale şi materiale pe care le-a adunat. Muzeul şi centrul de artă populară au fost extinse în anul 2017 cu sprijinul financiar al statului ungar. Colecţia cuprinde aproximativ 7000 de piese – costume populare şi obiecte de uz din zona Câmpiei Transilvaniei, din Ţara Călatei, din comunităţile săseşti şi româneşti din Ardeal – pe care le-a vizitat şi delegaţia prezidenţială.

După-amiază, delegaţia s-a deplasat la Cluj-Napoca, unde a fost întâmpinată de prepozitul romano-catolic Attila László, care i-a condus într-un tur al Bisericii Sfântul Mihail, recent restaurată. În lăcaşul de cult, şeful statului a rostit şi o scurtă rugăciune.

Biserica a fost renovată în urmă cu câţiva ani cu sprijinul Uniunii Europene, al guvernelor Ungariei şi României, iar datorită lucrărilor de restaurare a fost distinsă cu Premiul pentru Patrimoniul European. Prepozitul le-a prezentat vizitatorilor descoperirile realizate în timpul săpăturilor arheologice şi lucrărilor de restaurare.

Attila László a declarat massmediei publice ungare că „inima Transilvaniei bate la Cluj-Napoca”, iar restaurarea bisericii a fost posibilă prin eforturi comune, cu sprijinul guvernului ungar. Istoria de şapte secole a bisericii – unde au fost înscăunaţi mai mulţi principi ai Transilvaniei, s-au ţinut aproape 50 de diete, a fost botezat regele Matia Corvin şi a fost hirotonit episcop Márton Áron – reprezintă unitatea naţiunii, la fel ca prezenţa preşedintelui, a subliniat Tamás Sulyok.

Programul preşedintelui continuă luni, la Cluj-Napoca, unde va participa şi va susţine un discurs la gala de deschidere a celei de-a 16-a ediţii a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.