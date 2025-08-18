Péter Szijjártó: Este revoltător noul atac ucrainean asupra conductei de ţiţei către Ungaria

Budapesta, luni, 18 august 2025 (MTI) - Este inacceptabil şi revoltător faptul că Ucraina a atacat din nou în Rusia conducta de ţiţei care alimentează Ungaria, ceea ce a dus la întreruperea livrărilor către ţara noastră - a scris, luni, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, pe Facebook.

Ministrul a relatat, după o convorbire telefonică avută cu adjunctul ministrului rus al energiei, Pavel Sorokin, că specialiştii ruşi încearcă să repună în funcţiune cât mai repede posibil staţia de transformare indispensabilă operării conductei, dar deocamdată nu se ştie când vor putea fi reluate livrările.

„Noul atac împotriva securităţii noastre energetice este revoltător şi inacceptabil! (…) Bruxelles şi Kiev încearcă de trei ani şi jumătate să împingă Ungaria în războiul din Ucraina, iar atacurile ucrainene tot mai frecvente împotriva securităţii noastre energetice urmăresc acelaşi scop” – a subliniat politicianul.

„Să fie clar din nou: acesta nu este războiul nostru, nu avem nicio legătură cu el, vrem să rămânem în afara lui şi, cât timp noi guvernăm, vom rămâne în afara lui!!” – a adăugat ministrul.

„La final, o reamintire pentru factorii de decizie ucraineni: electricitatea provenită din Ungaria joacă un rol esenţial în alimentarea energetică a Ucrainei…” – a scris Péter Szijjártó.