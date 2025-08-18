În Ungaria, se pot produce anual, în regim privat, 86 de litri de băuturi alcoolice distilate fără accize

Budapesta, luni, 18 august 2025 (MTI) - În Ungaria, se pot produce anual, în regim de distilare privată, maximum 86 de litri de băuturi alcoolice distilate fără plata accizei, iar dacă într-o gospodărie locuiesc mai mulţi distilatori privaţi, cantitatea anuală permisă se cumulează pentru fiecare persoană - se arată într-un comunicat remis, luni, de Administraţia Naţională Fiscală şi Vamală din Ungaria (NAV) agenţiei ungare de presă MTI.

Instituţia a menţionat că orice persoană care a împlinit 18 ani şi cultivă fructe poate produce băuturi alcoolice distilate din fructele aflate în proprietatea sa.

Legislaţia privind accizele prevede că într-un an o gospodărie poate produce băuturi alcoolice distilate fie doar printr-o distilerie autorizată, contra cost, fie doar în regim privat, dar nu în ambele moduri în acelaşi an – a subliniat NAV.

Băuturile alcoolice distilate pot fi produse cu un echipament cu o capacitate de maximum 100 de litri, aflat în proprietate exclusivă sau în coproprietate, iar acesta trebuie declarat la primăria localităţii de domiciliu în momentul achiziţiei. Orice modificare a datelor declarate trebuie raportată în termen de 15 zile.

Instituţia a subliniat că băuturile alcoolice distilate produse în regim privat pot fi consumate exclusiv de către producător, membrii familiei acestuia şi oaspeţi, iar comercializarea lor este permisă numai către un antrepozit fiscal autorizat.