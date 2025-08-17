Péter Szijjártó a vorbit la telefon cu Serghei Lavrov

Budapesta, duminică, 17 august 2025 (MTI) - După convorbirea cu adjunctul secretarului de stat american, aseară am schimbat câteva cuvinte la telefon şi cu colegul meu rus, Serghei Lavrov, care a fost prezent personal la summitul din Alaska - a scris, duminică, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, pe pagina sa de Facebook.

Şeful diplomaţiei ungare a adăugat: „Am reafirmat că Ungaria se află în continuare de partea păcii, interesul nostru este soluţionarea durabilă a conflictului, precum şi revenirea păcii şi securităţii în Europa Centrală”.

„Am spus, de asemenea, că apreciem foarte mult faptul că summitul a avut loc, deoarece experienţele noastre istorice sunt clare: dacă există o cooperare civilizată între americani şi ruşi, atunci lumea este un loc mai sigur” – a subliniat politicianul.

„Sperăm, de asemenea, ca toate încercările deschise sau ascunse de a submina procesul de pace lansat în Alaska să eşueze” – a mai scris Péter Szijjártó.