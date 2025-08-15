Grupul 4iG va atrage capital, în mai multe etape, în Societatea pe Acţiuni 4iG Tehnologii Spaţiale şi de Apărare

Budapesta, vineri, 15 august 2025 (MTI) - Societatea pe Acţiuni de tip deschis 4iG va atrage capital, în mai multe etape, în compania afiliată Societatea pe Acţiuni de tip închis 4iG Tehnologii Spaţiale şi de Apărare (4iG SDT) - a anunţat vineri compania-mamă pe site-ul Bursei de Valori din Budapesta.

Potrivit informării publicate, fondatorii 4iG au adoptat joi o hotărâre privind atragerea de capital, în mai multe etape, în Societatea pe Acţiuni de tip închis 4iG Tehnologii Spaţiale şi de Apărare (4iG SDT). Scopul măsurii este finanţarea investiţiilor preconizate în industria aeronautică şi/sau spaţială, precum şi a proiectelor derulate în industriile conexe industriei de apărare maghiare.

În prima fază a majorării de capital ce se va desfăşura în mai multe etape, Fondul de Capital Privat iG TECH II va majora capitalul societăţii cu 75 de milioane de euro, iar Fondul de Capital Privat iG TECH III cu 6 miliarde de forinţi (peste 15 milioane de euro); adică cele două fonduri de capital privat vor spori capitalul companiei 4iG SDT cu aproximativ 36 de miliarde de forinţi (aproximativ 90 de milioane de euro), obţinând astfel 19,7%; respectiv 3,9%; deci în total 23,6% din acţiunile companiei – se arată în informare.

În faza a doua, conform aşteptărilor până la sfârşitul lunii septembrie, Fondul de Capital Privat iG TECH II va efectua o majorare de capital de încă 6 miliarde de forinţi (aproximativ 15,18 milioane de euro), iar Fondul de Capital Privat iG TECH III o majorare de capital de încă 54 de miliarde de forinţi (aproximativ 136,58 de milioane de euro) în compania 4iG SDT. Prin majorările de capital realizate în două etape, investitorii pot dobândi o participaţie totală de maximum 49% în holdingul din industria spaţială şi de apărare. Investiţiile din a doua etapă vor putea avea loc după finalizarea procesului de analiză amănunţită (due diligence) şi evaluare, care este încă în curs – a informat Societatea pe Acţiuni de tip deschis 4iG.

Acţiunile Grupului 4iG sunt tranzacţionate în categoria premium a Bursei de Valori din Budapesta, iar în ultimul an cotaţia lor a variat între 720 şi 1968 de forinţi (aproximativ 1,82 şi 4,98 de euro).