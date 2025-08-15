Clasamentul ARWU: Universitatea din Szeged este din nou cea mai bună universitate din Ungaria

Szeged, vineri, 15 august 2025 (MTI) – Conform clasamentului Academic Ranking of World Universities (ARWU), Universitatea din Szeged (SZTE) este din nou cea mai bună universitate din Ungaria – a informat vineri instituţia de învăţământ superior agenţia maghiară de presă MTI.

În comunicat se arată că SZTE este singura instituţie din Ungaria care – într-unul dintre cele mai prestigioase clasamente internaţionale referitoare la învăţământul superior – s-a clasat printre cele mai bune 500 de universităţi la nivel mondial.

În clasamentul internaţional de excelenţă publicat anual de ShanghaiRanking Consultancy, care evaluează cele mai bune universităţi din lume, SZTE se plasează în intervalul dintre locurile 401 şi 500.

Experţii internaţionali, care au întocmit lista, au examinat activitatea educaţională şi ştiinţifică a peste 2500 de instituţii de învăţământ superior; iar în final, topul celor mai bune o mie de universităţi din lume a fost dat publicităţii.

Ierarhia este alcătuită pe baza mai multor indicatori de excelenţă. De exemplu: calitatea educaţiei; recunoaşterea profesională de care se bucură cadrele didactice, cercetătorii şi foştii studenţi – un indicator al recunoaşterii fiind numărul laureaţilor premiilor Nobel şi Fields -; numărul şi calitatea publicaţiilor ştiinţifice; frecvenţa citării lucrărilor ştiinţifice; precum şi performanţa academică medie a personalului ştiinţific sunt luate în considerare la stabilirea clasamentului.

În comunicatul emis, Universitatea din Szeged a scris: inclusiv rezultatele obţinute la nivel internaţional în acest an relevă activitatea sa excepţională din domeniul educaţiei şi cercetării, a serviciilor medicale oferite şi a artei, respectiv implicarea sa activă în societate, precum şi colaborările determinante cu cercetători şi instituţii din Ungaria şi de peste hotare.

Primele zece locuri din clasament sunt ocupate de universităţi americane şi engleze. În fruntea ierarhiei se află Universitatea Harvard, urmată de Universitatea Stanford şi MIT.

În clasament, pe lângă SZTE, mai figurează încă trei instituţii de învăţământ superior din Ungaria: Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) în intervalul dintre locurile 501 şi 600, Universitatea Semmelweis în intervalul dintre locurile 601 şi 700, respectiv Universitatea de Ştiinţe Tehnice şi Economice din Budapesta în intervalul dintre locurile 801 şi 900 – se arată în comunicat.