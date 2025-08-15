Caniculă - În Ungaria se va ridica temporar restricţia de circulaţie a camioanelor în weekend

Restricţia de circulaţie pentru vehiculele grele de marfă în weekend ar fi intrat în vigoare de sâmbătă, 16 august, ora 15:00, până duminică, 17 august, ora 22:00. În conformitate cu dispoziţiile în vigoare, ministrul responsabil cu transporturile, cu acordul ministrului responsabil cu protecţia mediului, poate suspenda temporar restricţia în cazuri justificate.
La iniţiativa organizaţiilor profesionale, restricţia de circulaţie a camioanelor va fi suspendată în perioada nopţii, sâmbătă de la orele 22 până duminică, ora 6 dimineaţa, astfel încât restricţia de circulaţie pentru vehiculele grele de marfă în weekend va fi valabilă sâmbătă, 16 august, între orele 15:00-22:00, respectiv duminică, 17 august, între orele 06:00-22:00.
Ridicarea restricţiei de circulaţie în weekend este justificată de necesitatea de a menţine calitatea mărfurilor transportate, de a preveni deteriorarea mărfurilor şi de a asigura livrarea cât mai rapidă a produselor – se arată în comunicat.