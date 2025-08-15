Caniculă - În Ungaria se va ridica temporar restricţia de circulaţie a camioanelor în weekend

Budapesta, vineri, 15 august 2025 (MTI) - Din cauza caniculei, restricţia de circulaţie pentru vehiculele grele de marfă vor fi ridicate temporar sâmbătă şi duminică – a comunicat vineri Ministerul Construcţiilor şi Transporturilor agenţiei ungare de presă MTI.

Restricţia de circulaţie pentru vehiculele grele de marfă în weekend ar fi intrat în vigoare de sâmbătă, 16 august, ora 15:00, până duminică, 17 august, ora 22:00. În conformitate cu dispoziţiile în vigoare, ministrul responsabil cu transporturile, cu acordul ministrului responsabil cu protecţia mediului, poate suspenda temporar restricţia în cazuri justificate.

La iniţiativa organizaţiilor profesionale, restricţia de circulaţie a camioanelor va fi suspendată în perioada nopţii, sâmbătă de la orele 22 până duminică, ora 6 dimineaţa, astfel încât restricţia de circulaţie pentru vehiculele grele de marfă în weekend va fi valabilă sâmbătă, 16 august, între orele 15:00-22:00, respectiv duminică, 17 august, între orele 06:00-22:00.

Ridicarea restricţiei de circulaţie în weekend este justificată de necesitatea de a menţine calitatea mărfurilor transportate, de a preveni deteriorarea mărfurilor şi de a asigura livrarea cât mai rapidă a produselor – se arată în comunicat.