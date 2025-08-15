A avut loc ceremonia anuală de adunare a grânelor din cadrul programului "Pâinea maghiarilor" din Bazinul Carpatic

Edelény, vineri, 15 august 2025 (MTI) – Ceremonia de adunare a grânelor din programul "Pâinea maghiarilor – 15 milioane de boabe de grâu" a avut loc vineri, în oraşul Edelény. Cu această ocazie, László Kövér, preşedintele parlamentului ungar, a subliniat: boabele de grâu adunate simbolizează forţa vitală a poporului maghiar.

În istoria omenirii, grâul este o sursă de viaţă de aproximativ zece mii de ani, iar în viaţa maghiarilor din Bazinul Carpatic de peste o mie de ani – a subliniat László Kövér, adăugând că fermierii maghiari de astăzi, ca şi în mileniul trecut, au fost întotdeauna mai mult decât actori economici, deoarece ei transformă pământul natal în teren roditor.

Prin munca lor plină de sacrificiu, an de an, în vreme bună sau rea, fermierii reînnoiesc „contractul de viaţă care leagă poporul maghiar de Bazinul Carpatic” – a subliniat el, remarcând că această forţă vitală este foarte necesară şi astăzi, deoarece „pe cerul politicii europene se adună nori negri”, iar în prezent Uniunea Europeană (UE) şi, prin ea, Europa „bate pasul pe loc pe pragul umilirii sale”.

Potrivit preşedintelui parlamentului, cauza acestui fapt este Comisia Europeană, deoarece conducerea UE „a fost luată ostatică treptat, începând din 2014, de către cercurile de interese ale puterii private din afara Europei”.

După cum a afirmat, acesta este motivul pentru care se poate întâmpla ca UE „să se deformeze sub ochii noştri, adică promisiunea păcii, democraţiei şi bunăstării se transformă în realitatea războiului, dictaturii şi sărăcirii”.

În opinia lui László Kövér, aceste interese ale puterii private au ca scop ca UE şi toate statele sale membre să-şi piardă complet, pe cât posibil înainte de 2030, suveranitatea intelectuală, financiară, economică şi, în cele din urmă, suveranitatea politică.

Preşedintele parlamentului a subliniat că fundamentul independenţei spirituale a Europei este diversitatea culturilor naţionale cu rădăcini creştine, „de aceea se intensifică secularizarea şi denaţionalizarea culturii continentului nostru”. Prin îndatorarea UE şi a statelor membre, se urmăreşte slăbirea independenţei financiare a Europei, în timp ce „prin desfiinţarea industriei şi distrugerea agriculturii” se doreşte eliminarea independenţei materiale a continentului – a adăugat el.

În opinia sa, proverbul maghiar care spune că după norii negri vine soarele poate fi valabil şi pentru UE, dar numai dacă europenii şi maghiarii vor face eforturi în acest sens. Dacă „tabăra europeană a minţii lucide” va reuşi să devină majoritate politică în toate statele membre prin alegeri democratice, Uniunea Europeană va putea fi redată poporului european – a subliniat el.

Preşedintele legislativului a spus că maghiarii pot contribui la acest lucru dacă, prin votul lor, vor consolida şi apăra întotdeauna „majoritatea minţii lucide în politica maghiară”. Guvernul ungar reprezintă această majoritate din 2010 şi, atâta timp cât va exista un guvern naţional în Ungaria, statul ungar va apăra interesele fermierilor unguri în orice circumstanţe – a declarat el.