S-a încheiat ancheta în cazul traficantului de persoane din Moldova capturat în România care a cauzat un accident mortal în Ungaria

Budapesta, joi, 14 august 2025 (MTI) - S-a încheiat ancheta în cazul traficantului de persoane din Moldova care a cauzat un accident mortal; în luna aprilie anul trecut, bărbatul a provocat moartea a două persoane cu maşina sa, pe tronsonul drumului naţional 4 care duce spre Aeroportul Liszt Ferenc - a anunţat joi Inspectoratul General al Poliţiei din Capitală (BRFK) pe site-ul său.

BRFK a reamintit că, în seara zilei de 18 aprilie 2024, suspectul aflat la volanul unui autoturism cu număr de înmatriculare bulgar, a intrat în coliziune cu un autoturism care venea din sens opus, apoi cu un alt autoturism venind tot din sens opus, pe strada Billentyű din sectorul XVIII al capitalei, pe drumul spre aeroport. Unul dintre şoferii nevinovaţi, un bărbat, şi pasagera sa, o femeie, au murit la faţa locului, iar în celălalt autoturism două persoane au fost rănite uşor. Şoferul şi pasagerii autoturismului cu număr de înmatriculare din Bulgaria au fugit.

Poliţia a declanşat urmărirea şoferului vinovat de accident şi a pasagerilor săi. În cursul anchetei s-a descoperit că şoferul folosea vehiculul în momentul accidentului pentru trafic de persoane. Şapte dintre pasageri, cetăţeni nepalezi au şi în prezent sunt urmăriţi în lipsă pentru neacordare de ajutor.

În cursul anchetei, poliţiştii l-au identificat pe autorul accidentului, un bărbat de 22 de ani, cetăţean moldovean, împotriva căruia a fost emis un mandat de arestare internaţional. Bărbatul a fost reţinut de autorităţile române în noiembrie 2024, cu ocazia unei încercări de trecere ilegală a frontierei.

Cetăţeanul moldovean a fost audiat în decembrie de anchetatorii din capitală, fiind suspectat de trafic de persoane şi de neacordarea ajutorului necesar, precum şi de comiterea infracţiunii de omor din culpă în urma unui accident rutier mortal. Tribunalul a dispus arestarea bărbatului, iar suspectul şi-a recunoscut fapta.

BRFK a finalizat ancheta în ultimele zile şi a trimis dosarul parchetului cu propunere de punere sub acuzare.