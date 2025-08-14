Péter Szijjártó: Uniunea Europeană a încetat să mai fie un factor în politica mondială

Budapesta, joi, 14 august 2025 (MTI) - În opinia lui Péter Szijjártó, în ultimii ani, conducerea de la Bruxelles a urmat o strategie de război în locul uneia de pace, iar ca urmare, Uniunea Europeană a încetat să mai fie un factor în politica mondială. Ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior a calificat drept dăunătoare şi periculoasă strategia din ultimii trei ani şi jumătate a Bruxelles-ului, în cadrul ediţiei de joi a emisiunii online "Ora luptătorilor".

Péter Szijjártó a afirmat: „Au turnat şi continuă să toarne constant ulei pe foc, ceea ce a dus la prelungirea războiului, la transformarea relaţiilor dintre Europa şi Rusia într-un conflict aproape ireconciliabil şi la subminarea securităţii europene”. În opinia sa, prin aceasta Europa a pierdut posibilitatea de a decide singură asupra viitorului şi sorţii sale: soarta Europei nu este decisă de europeni şi cu atât mai puţin de Bruxelles, pentru că UE a încetat să mai fie un factor în politica mondială.

Potrivit ministrului, în ultimii trei ani şi jumătate, Uniunea Europeană nu a reuşit să oprească războiul din inima continentului european, având chiar o responsabilitate decisivă în faptul că acest conflict continuă şi astăzi. Acesta a declarat că războiul ar fi putut fi încheiat în decurs de o lună şi jumătate dacă documentul deja parafat de ruşi şi ucraineni ar fi fost pus în aplicare şi acceptat ca bază pentru reglementare.

Péter Szijjártó a susţinut că, în schimb, Europa Occidentală i-a convins şi constrâns pe ucraineni să continue lupta. „A numi acest lucru partizanat pentru pace este, totuşi, destul de forţat”, a afirmat politicianul, adăugând că ultima declaraţie a liderilor europeni – pe care doar Ungaria nu a semnat-o – nu promovează pacea, ci încearcă să submineze drumul către aceasta. Şeful diplomaţiei ungare a subliniat că un lucru este sigur: pentru funcţionarea sigură în viitor a Europei, parteneriatul cu Rusia este indispensabil, nu din motive politice, ci geografice.

Ministrul a menţionat că în Alaska va avea loc un summit la care vor participa liderii celor două state – Statele Unite şi Rusia – care au capacitatea de a soluţiona această situaţie. Potrivit politicianului, summitul poate avea, simplificând, două rezultate: succes sau eşec, iar acest lucru este determinant pentru viitorul lumii, deoarece deznodământul său ar putea anticipa măsura în care lumea va trebui să trăiască în următorii ani sub ameninţarea unui posibil al treilea război mondial.

Péter Szijjártó a mai menţionat că în Slovacia, Ungaria şi Serbia – unde nu guvernează cabinete care urmează orbeşte politica de la Bruxelles – au loc încercări deschise de răsturnare a guvernelor.