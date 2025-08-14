În Ungaria, producţia industrială a scăzut în luna iunie cu 4,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent

Budapesta, joi, 14 august 2025 (MTI) - În iunie 2025, volumul producţiei industriale a fost cu 4,9% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Indicele ajustat pentru numărul de zile lucrătoare este identic cu cel neajustat. În majoritatea subramurilor industriei prelucrătoare s-a înregistrat o scădere – a confirmat joi, în a doua estimare publicată, Oficiul Central de Statistică a Ungariei (KSH).

Pe baza datelor ajustate sezonier şi în funcţie de numărul de zile lucrătoare, producţia industrială a fost cu 1,2% mai mică decât în mai 2025.

Volumul exporturilor industriale a fost cu 5,4% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Exporturile din industria prelucrătoare, reprezentând 31% din totalul exporturilor, au scăzut cu 10,5%, în timp ce producţia de computere, produse electronice şi optice, cu o pondere de 14%, a crescut cu 2,0%.

Vânzările interne ale industriei au scăzut cu 3,0%, iar cele ale industriei prelucrătoare cu 1,1% faţă de aceeaşi lună a anului precedent.

În cadrul industriei, producţia industriei prelucrătoare, care are o pondere decisivă (96%), a scăzut cu 5,3%, iar cea a industriei energetice (aprovizionare cu energie electrică, gaze, abur, aer condiţionat) cu 0,1%, în timp ce producţia industriei miniere, cu o pondere redusă, a crescut cu 5,2%.

Volumul producţiei de vehicule, care reprezintă cea mai mare pondere, 26% din producţia industrială, a scăzut cu 11,5% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Producţia de autovehicule rutiere a scăzut cu 16,1%, iar producţia de piese pentru autovehicule rutiere cu 10,8%.

Producţia de calculatoare, produse electronice şi optice, care reprezintă 10,2% din producţia industrială, a depăşit cu 0,4% nivelul din iunie 2024. În ceea ce priveşte cele mai mari două subramuri, producţia de componente electronice şi plăci de circuite a scăzut cu 6,2%, în timp ce producţia de calculatoare şi periferice a crescut cu 5,1%.

În perioada ianuarie-iunie, producţia industrială a scăzut cu 3,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Volumul vânzărilor pe pieţele externe, care reprezintă 64% din totalul vânzărilor, a scăzut cu 1,6%, iar vânzările pe piaţa internă, care reprezintă 36%, au scăzut cu 3,4%.

În 11 din cele 13 subramuri ale industriei prelucrătoare, producţia a scăzut, cel mai mult, cu 14,7%, în producţia de echipamente electrice. În cea mai mare subramură (producţia de vehicule), producţia a scăzut cu 3,3%. În două subramuri s-a înregistrat o creştere a volumul producţiei în prima jumătate a anului: 5,1% în producţia de calculatoare, produse electronice şi optice, respectiv 3,4% în prelucrarea lemnului, producţia de produse din hârtie şi activităţi tipografice – a precizat KSH.