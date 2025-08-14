În Ungaria, în luna iunie, volumul producţiei din construcţii a crescut cu 2,6% faţă de aceeaşi lună a anului trecut

Budapesta, joi, 14 august 2025 (MTI) - În Ungaria, în iunie 2025, volumul producţiei din construcţii a fost, potrivit datelor brute, cu 2,6% mai mare decât în urmă cu un an, iar ajustat în funcţie de numărul zilelor lucrătoare, cu 0,9% mai ridicat. Dintre principalele grupe de construcţii, producţia la clădiri a crescut cu 0,4%, iar la alte tipuri de construcţii cu 6,5% - a informat, joi, Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH).

Pe baza indicilor ajustaţi sezonier şi în funcţie de efectul numărului de zile lucrătoare, producţia din construcţii a fost cu 5,3% mai mică decât în mai 2025.

În trimestrul al doilea din anul 2025, preţurile producţiei din construcţii au fost cu 5,7% mai ridicate decât în aceeaşi perioadă din 2024.

În interiorul sectorului, producţia la clădiri a crescut cu 11,1%, la alte tipuri de construcţii cu 11,0%, în timp ce cea din lucrări speciale de construcţii – sectorul cu cea mai mare pondere – a scăzut cu 5,6%.

Potrivit KSH, volumul noilor contracte încheiate a crescut cu 67,8%, inclusiv o creştere de 7,0% la construcţiile de clădiri şi de 147,9% la alte tipuri de construcţii. Volumul contractelor aflate în derulare la sfârşitul lunii iunie a fost cu 17,9% mai mare decât cu un an în urmă, în timp ce contractele pentru construcţii de clădiri au fost cu 7,2% mai puţine, iar cele pentru alte tipuri de construcţii cu 38,5% mai numeroase decât în iunie 2024.

În prima jumătate a anului 2025, volumul producţiei din construcţii nu a înregistrat modificări faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În interiorul sectorului, în trimestrul al doilea din 2025, creşterile de preţuri au fost cele mai mari în lucrările speciale de construcţii (6,5%), urmate de alte tipuri de construcţii (5,6%) şi de construcţiile de clădiri (4,6%), comparativ cu trimestrul al doilea din 2024.

Preţurile producţiei din construcţii au fost, în medie, cu 1,3% mai mari decât în primul trimestru din 2025 – a precizat KSH.