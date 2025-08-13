Ungaria acordă deja a treia oară în decurs de o lună asistenţă aliaţilor NATO la combaterea incendiilor de pădure

Budapesta, miercuri, 13 august 2025 (MTI) - În decurs de o lună, am acordat asistenţă la trei aliaţi de-ai noştri din cadrul NATO în vederea combaterii incendiilor forestiere - a informat miercuri, printr-un comunicat, ministrul ungar al apărării agenţia maghiară de presă MTI.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministrul ungar al apărării a scris: de data aceasta, Forţele de Apărare Maghiare participă în Muntenegru la stingerea incendiilor de pădure.

În comunicat, el a precizat că un elicopter de tip Airbus H225M al Brigăzii nr. 86 de Elicoptere „Locotenent Aviator Ittebei Kiss József” din cadrul Forţelor de Apărare Maghiare a decolat de la Szolnok, militarii de la bordul acestuia urmând să folosească sistemul de stingere a incendiilor Bambi Bucket pentru a sprijini autorităţile muntenegrene în lupta împotriva flăcărilor.

Ministrul a reamintit că, la sfârşitul lunii iulie, militarii maghiari au acordat asistenţă în mod similar prima dată în Albania, iar ulterior în Bulgaria pentru stingerea incendiilor forestiere provocate de secetă şi arşiţă.