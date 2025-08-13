Péter Szijjártó: Ucraina trebuie să înceteze atacurile asupra rutelor care transportă resurse de energie spre Ungaria!

Budapesta, miercuri, 13 august 2025 (MTI) - Guvernul maghiar a adresat un apel ferm Ucrainei să nu pericliteze securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei şi să înceteze atacurile asupra rutelor care transportă resurse de energie spre Ungaria, a scris miercuri pe pagina sa de Facebook ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei maghiare a relatat că, în cursul nopţii, Ucraina a lansat un atac cu drone în Regiunea Breansk din Rusia împotriva unei importante staţii de distribuţie aferente oleoductului Prietenia.

„În prezent, Ungaria este principalul furnizor de energie electrică al Ucrainei; iar fără noi, s-ar periclita destul de mult securitatea energetică a Ucrainei. Având în vedere în special acest fapt, noul atac ucrainean împotriva oleoductului Prietenia, care aprovizionează Ungaria cu ţiţei şi joacă, astfel, un rol cheie în securitatea energetică a ţării noastre este revoltător” – a accentuat ministrul maghiar.

„Adresăm un apel ferm Ucrainei să nu pună în pericol securitatea energetică a Ungariei şi – în decursul acestui război, care pe noi, maghiarii, nu ne priveşte defel – să înceteze atacurile asupra rutelor, care transportă resurse de energie spre Ungaria!!!” – a adăugat Péter Szijjártó.