Cea de-a 16-a Ediţie a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj va oferi peste 500 de programe

Cluj-Napoca, miercuri, 13 august 2025 (MTI) - Cea de-a 16-a Ediţie a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, care se va desfăşura între 17 şi 24 august în peste 70 de locaţii, va oferi peste 500 de programe - au anunţat organizatorii în cadrul conferinţei de presă organizate miercuri la Cluj-Napoca.

Balázs Gergely, organizatorul principal al festivalului şi preşedintele Asociaţiei Clujul Comoară, a precizat că motto-ul din acest an al celei mai cuprinzătoare serii de evenimente a comunităţii maghiare din Transilvania trebuie interpretat din punctul de vedere al acestuia, întrucât prezenţa de 1100 de ani a maghiarilor în această regiune este atestată documentar. În formularea sa: „Suntem aici de 1100 de ani (…), am fost şi suntem şi astăzi o comunitate ce contribuie la edificarea acestui oraş”.

Lilla Szabó, directoarea de programe, a specificat că pentru ediţia din acest an a festivalului cultural au fost pregătite 525 de programe. Dintre acestea, 60 vor fi concerte: pe lângă genurile pop, rock, jazz şi blues, publicul va putea audia şi 12 concerte de muzică clasică.

Şi în acest an se va organiza o mini-stagiune teatrală, în cadrul căruia publicul va putea vedea trei spectacole ale Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi trei spectacole ale unor trupe invitate. Cei interesaţi vor putea participa la numeroase programe literare, respectiv viziona douăzeci de expoziţii, dintre care zece vor fi vernisate în timpul Zilelor Culturale Maghiare.

Expoziţia retrospectivă intitulată „Breasla Barabás Miklós 1930-2025” este ieşită din comun, de vreme ce prezintă activitatea – de la înfiinţare şi până în prezent a – organizaţiei ce reuneşte artiştii plastici maghiari din Transilvania. Curatorii expoziţiei, care se va deschide duminică la Muzeul de Artă, sunt istoricii de artă Ágota Portik Blénessy şi Zoltán Vécsi Nagy.

Ágota Portik Blénessy a explicat că unicitatea expoziţiei constă în faptul că aceasta acoperă întreaga activitate a breslei, de la cea a fondatorilor până la cea a artiştilor contemporani. 450 de lucrări semnate de peste 300 de artişti vor fi expuse pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi, operele fiind prezentate şi într-un catalog.

Duminică, de la ora 10, în Biserica Reformată din Oraşul de Jos, care a fost renovată recent, va avea loc o slujbă de mulţumire. Seara, de la ora 20, în curtea Muzeului de Artă (a fostului Palat Bánffy) va avea loc un concert în memoria compozitorului şi interpretului Cseh Tamás, care va fi susţinut de formaţia ungară Ad Libitum.

Gala de deschidere a Celei de-a 16-a Ediţii a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj va avea loc luni, 18 august, începând cu ora 19:00, la Teatrul Maghiar. Va fi prezentat spectacolul intitulat Fecioresc maghiar lent, dedicat memoriei etnografului Kallós Zoltán. Îşi vor da concursul Atelierul de Dansuri Populare din Odorheiu Secuiesc (Udvarhely Néptáncműhely), respectiv Teatrul Coregrafic şi de Dans Folcloric Trei Scaune (Háromszék Táncszínház). În deschidere, principalul cuvânt de salut va fi rostit de şeful statului maghiar, Tamás Sulyok.

Dintre programe, Lilla Szabó a ţinut să menţioneze: plimbarea combinată cu concurs de cunoştinţe, organizată cu ocazia aniversării a 440 de ani de la înfiinţarea Cimitirului Hajongard (a Cimitirului Central); tururile tematice de vizitare a oraşului; zilele filmului – în decursul cărora este programată proiecţia a 44 de filme maghiare -; precum şi Cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalului de Dans şi Muzică Populară „Sfântul Rege Ştefan”, a cărui gală va avea loc marţi, 19 august, în Piaţa Unirii.

Printre noutăţi a menţionat scena din Strada Mihail Kogălniceanu, Cutia Muzicală unde se interpretează muzică live – aceasta fiind amenajată lângă Curtea Muzicii Folk -, târgul medieval care va include în premieră şi turniruri cavalereşti, precum şi cabina de probă unde se prezintă costume populare din Câmpia Transilvaniei şi Ţara Călatei.

Prelegeri de istoria artei se vor ţine într-o locaţie nouă, în Studioul de Operă Bánffy Miklós, iar imobilul de la numărul 4 de pe Strada Iuliu Maniu va găzdui serile Cafeneaua Festivalului. În ziua de sâmbătă, 23 august, va avea loc cea de-a 7-a ediţie a Concursului de Alergare Donaton şi tradiţionala manifestare intitulată „Să ne delectăm gătind!”

145 de organizatori şi 120 de voluntari asigură derularea seriei de evenimente. La târgul organizat în Strada Mihail Kogălniceanu, vor fi prezenţi peste 140 de meşteşugari; iar pe Aleea Muzeelor, 18 muzee din Transilvania şi Ungaria vor oferi programe interactive.

Cu ocazia conferinţei de presă, a fost citit şi mesajul viceprimarului Emese Oláh, în care s-a precizat că administraţia publică locală a urbei sprijină festivalul cu o sumă record de 800000 de lei şi îşi asumă în mod activ şi o parte din sarcinile administrative de organizare.