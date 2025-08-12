Viktor Orbán: Să dăm o şansă păcii!

Budapest, marţi, 12 august 2025 (MTI) - Să dăm o şansă păcii! – a scris marţi pe pagina sa de socializare prim-ministrul Viktor Orbán, publicând motivele pentru care nu a susţinut declaraţia Consiliului European înaintea întâlnirii Trump–Putin din Alaska.

Premierul a scris: cu doar patru zile înainte de întâlnirea istorică dintre preşedinţii Trump şi Putin, Consiliul European a încercat să emită o declaraţie în numele tuturor şefilor de stat şi de guvern ai UE. Înainte ca galeria liberal-mainstream european să reia refrenul „marioneta lui Putin”, aş dori să vă împărtăşesc motivele pentru care nu am putut susţine declaraţia în numele Ungariei – a scris Viktor Orbán.

Prim-ministrul a rezumat în trei puncte motivele pentru care nu s-a alăturat declaraţiei comune. După cuvintele sale, această declaraţie încearcă să impună condiţii unor tratative la care liderii UE nici măcar nu sunt invitaţi.

În opinia lui Viktor Orbán, faptul că UE a fost marginalizată este trist în sine. „Mai rău decât atât ar mai fi să dăm instrucţiuni de pe banca de rezerve” – a spus el.

„Singura măsură raţională din partea liderilor UE ar fi să iniţiem convocarea unui summit UE–Rusia, după exemplul întâlnirii dintre SUA şi Rusia” – a adăugat el.

„Să dăm o şansă păcii!” – a încheiat Viktor Orbán.