Războiul din Ucraina - Viktor Orbán: Rusia a câştigat acest război, ucrainenii l-au pierdut (partea a 2-a)

Viktor Orbán a reamintit că, între 1990 şi 1999, Ungaria a fost şi ea un stat tampon între Est şi Vest, după ce a ieşit din Pactul de la Varşovia şi înainte de a adera la NATO.

După aderarea Ungariei la NATO, ucrainenii au preluat rolul de stat tampon. Ucrainenii au anunţat că nu mai doresc acest destin – aveau dreptul să o facă – şi că vor deveni parte a integrării occidentale. Prin aceasta au dezechilibrat balanţa de putere, ruşii au reacţionat, iar acum trebuie găsită o nouă situaţie de echilibru – a precizat Viktor Orbán.

În acest joc este pusă în joc existenţa statului ucrainean. Occidentul încearcă să salveze ceea ce mai poate fi salvat şi doreşte ca măcar ceea ce rămâne din Ucraina să facă parte din structurile occidentale – a declarat el.

Ruşii pot accepta sau nu acest lucru, americanii pot fi de acord sau nu, dar cert este că nu Ucraina îşi va decide propriul viitor – a subliniat premierul.

Interesul Ungariei este să nu facă parte niciodată, în niciun fel, dintr-o integrare alături de Ucraina, deoarece aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar duce direct la sărăcirea Ungariei – a declarat Viktor Orbán, care a adăugat însă că „nu putem fi fără suflet sau iraţionali”, trebuie să facem ceva cu ucrainenii.

El a explicat: Uniunea Europeană trebuie să încheie o alianţă strategică cu Ucraina, dar nu trebuie să îi acorde statutul de membru, deoarece, odată acceptată, Ucraina nu va mai putea fi exclusă, iar Ungaria „va avea doar de pierdut” cu aderarea Ucrainei la UE.

György Nógrádi a observat: cu toate că ruşii au afirmat clar că Ucraina nu poate deveni membră a NATO, nu s-au opus niciodată aderării acesteia la UE, deoarece consideră că Ucraina ar distruge Uniunea din interior.

Viktor Orbán a reacţionat spunând că UE este astăzi o integrare economică într-o situaţie extrem de critică, şi-a pierdut competitivitatea, menţinerea statului bunăstării pare aproape imposibilă, există probleme de trai, iar instituţia democraţiei este „zguduită” de tensiuni sociale interne.

Viktor Orbán a mai spus că Europa a pierdut controlul asupra propriului continent după cel de-al Doilea Război Mondial, nu a putut să-şi influenţeze propriul destin şi nici în prezent nu există o strategie europeană, Europa nu reuşeşte să se definească, astfel încât nici Ungaria nu se poate alinia la o autodefinire europeană.

Prin urmare, Ungaria trebuie să-şi elaboreze propria strategie naţională, pentru că, dacă ne-am alinia la europeni, „am fi până-n gât într-un război” şi „economia ungară ar fi în genunchi” – a afirmat premierul.

Noi nu avem interesul ca Ucraina să se prăbuşească, „deşi am putea rezolva problema într-o singură zi” – a remarcat el. Prim-ministrul a explicat: Ucraina primeşte o parte importantă din energia electrică şi gazul natural din Ungaria şi că, dacă s-ar produce un accident şi „ar cădea câţiva stâlpi, s-ar rupe una sau două conducte, Ucraina s-ar opri”.

În timp ce ucrainenii vorbesc cu noi „cum nu se cade să vorbeşti, totodată ei sunt pe mâna noastră”. Noi avem nevoie de o Ucraina stabilă şi funcţională, iar ucrainenii exploatează această situaţie – a declarat premierul.