Războiul din Ucraina - Viktor Orbán: Rusia a câştigat acest război, ucrainenii l-au pierdut (partea 1)

Budapesta, marţi, 12 august 2025 (MTI) - Războiul din Ucraina a fost câştigat de Rusia, iar ucrainenii l-au pierdut - a declarat premierul Viktor Orbán într-o discuţie publicată marţi după-amiază pe canalul Patrióta de pe YouTube, în care a mai spus că Europa ar fi putut să-şi păstreze viitorul în propriile mâini, dacă ar fi negociat cu ruşii, acum însă ruşii vor negocia cu americanii o serie de chestiuni, printre care şi viitorul Europei.

În cadrul unei discuţii cu György Nógrádi, expert în politică de securitate, prim-ministrul a apreciat că, în legătură cu războiul ruso-ucrainean, se vorbeşte ca şi cum ar fi vorba de o situaţie de război cu final deschis, dar nu este aşa.

„Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câştigat acest război” – a declarat el, adăugând că întrebarea este doar: occidentalii, care sunt de partea ucrainenilor, când şi în ce condiţii vor recunoaşte că acest lucru s-a întâmplat şi care vor fi consecinţele.

El a subliniat: ucrainenii se află într-o situaţie foarte dificilă, în special preşedintele ucrainean, care nu este stăpân nici măcar pe propria soartă, deoarece Ucraina nu capitulează doar pentru că europenii – şi, din ce în ce mai puţin, dar şi americanii – o aprovizionează cu arme şi bani.

Premierul a reamintit: guvernul ungar a spus întotdeauna că Europa, instituţiile europene sau francezii şi germanii „mână în mână”, trebuie să negocieze cu ruşii.

Europa ar fi putut să-şi păstreze viitorul în propriile mâini dacă noi, europenii, am fi negociat cu ruşii despre viitorul Europei, acum însă ruşii negociază cu americanii despre numeroase chestiuni, printre care şi viitorul Europei, nu noi suntem cei care negociază – a declarat el în legătură cu summitul ruso-american de vineri.

„Dacă nu stai la masa negocierilor, atunci eşti pe meniu” – a remarcat el.

Prim-ministrul a menţionat că, dincolo de război, la întâlnirea dintre Trump şi Putin se vor discuta şi marile probleme ale economiei mondiale. Întrebarea este – a continuat el – dacă în urma conflictelor economia mondială va fi unitară, dacă se va crea un sistem de cooperare bazat pe un echilibru nou sau se va diviza şi va începe crearea de blocuri. Acest lucru va avea un impact major şi asupra dezvoltării economice a Ungariei – a adăugat el.

Războiul ruso-ucrainean este important, dar la masa tratativelor vor fi discutate şi alte chestiuni la fel de importante sau poate chiar mai importante – a subliniat Viktor Orbán.

Prim-ministrul a subliniat: trebuie clarificată situaţia comerţului mondial cu energie. Una dintre întrebări este ce se va întâmpla cu sancţiunile, dacă se va continua excluderea unuia sau a doi actori din economia energetică mondială, ceea ce va duce la soluţii „prin portiţă” precum livrările de petrol rusesc către India, care vor declanşa noi sancţiuni. Cealaltă posibilitate este să renunţăm la politica de sancţiuni dintr-o singură mişcare sau în două etape şi să ajungem la un acord privind cele mai importante aspecte – a spus el.

Soarta Ungariei depinde de răspunsul la întrebarea „câtă energie putem cumpăra şi la ce preţ, pe piaţa mondială” – a declarat premierul.

Prim-ministrul a subliniat: politica mondială şi economia mondială se bazează pe echilibrul de forţe, iar dacă unul dintre actorii principali modifică unul dintre elementele esenţiale ale acestui echilibru, celălalt va reacţiona.

Acest lucru s-a întâmplat în războiul ruso-ucrainean: ucrainenii au anunţat că vor trece de la rolul de zonă tampon la rolul de stat aliat al Occidentului. Ruşii au declarat că nu doresc să aibă un vecin cu o frontieră foarte lungă, care face parte din sistemul alianţei occidentale, dispune de arme occidentale, menţine o armată numeroasă şi, în final, ar putea chiar să adere la NATO. Ruşii au semnalat că sunt gata să ia măsuri pentru a împiedica acest lucru – a declarat premierul.