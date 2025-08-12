Politician ungar: Aproape 30.000 de persoane lucrează deja în cadrul Programului de muncă estivală pentru studenţi din acest an

Budapesta, marţi, 12 august 2025 (MTI) - Obiectivul guvernului este ca toţi cei care doresc şi pot să lucreze să aibă această posibilitate. Ca urmare, guvernul a anunţat pentru a 13-a oară Programul Muncă Estivală pentru Studenţi, care oferă locuri de muncă tinerilor şi prin care elevii şi studenţii cu vârsta între 16 şi 25 de ani pot dobândi experienţe profesionale valoroase – a subliniat marţi, într-un comunicat, Sándor Czomba, secretar de stat pentru politica ocupării forţei de muncă în cadrul Ministerului Economiei Naţionale (NGM).

Datorită programului care se va derula până la sfârşitul lunii august, aproape 30 000 de persoane au fost deja angajate, astfel încât numărul tinerilor participanţi a crescut de aproape 1,5 ori într-o lună. Popularitatea programului este demonstrată de faptul că, până în prezent, aproximativ 4 600 de angajatori au imobilizat subvenţii în valoare de aproape 5 miliarde de forinţi (12,6 milioane de euro).

Sándor Czomba a subliniat: din 2013, Programul Muncă Estivală pentru Studenţi contribuie şi el la construirea societăţii bazate pe muncă, ajutând tinerii să intre pe piaţa muncii, consolidându-le socializarea profesională şi oferindu-le, în multe cazuri, posibilitatea de a-şi îndeplini stagiul profesional în cadrul programului. Acest program se adresează tinerilor cu vârste între 16 şi 25 de ani, care studiau în regim de zi şi nu au contract de muncă şi nu sunt întreprinzători. Subvenţiile pot fi solicitate de autorităţile locale, de persoane juridice bisericeşti, precum şi de întreprinderi care activează în domeniul agriculturii, turismului, HoReCa şi silviculturii.

În cadrul programului, angajatorilor din administraţia locală li se rambursează în proporţie de 100% salariul pe care îl plătesc studenţilor angajaţi cu contract de muncă de maximum 6 ore pe zi, în limita salariului minim garantat sau a salariului minim pe economie, calculate pentru un program de lucru de 6 ore pe zi.

Studenţii au dreptul la un program de lucru de maximum 8 ore pe zi în cadrul unui contract de muncă în domeniul turismului, HoReCa, agriculturii sau silviculturii. Angajatorii beneficiază de o subvenţie salarială reprezentând 75% din valoarea salariului, dar nu mai mult de 75% din salariul minim garantat sau din salariul minim pe economie.

Datorită acestui program, studenţii pot astfel să obţină venituri substanţiale, iar salariul lor net este suplimentat de scutirea de impozitul pe venit care se acordă persoanelor de până la 25 de ani – a reamintit secretarul de stat.

După cum a precizat, în acest an cele mai multe cereri au fost depuse în judeţele Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Baranya. 81% dintre tinerii participanţi sunt angajaţi în cadrul administraţiilor locale, aproape 5 000 de tineri au primit un loc de muncă în turism şi HoReCa, în timp ce peste 560 sunt angajaţi în agricultură.

Cele mai populare posturi sunt cele din categoria „alte activităţi”, care nu pot fi incluse în alte categorii”, precum prestări de servicii simple, transporturi, personal de curăţenie şi auxiliar, posturi de curier sau de ajutor de bucătărie – a precizat secretarul de stat al NGM.