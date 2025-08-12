Péter Szijjártó: Ungaria oferă ajutor Muntenegrului pentru stingerea incendiilor forestiere

Budapesta, marţi, 12 august 2025 (MTI) - Ungaria va ajuta Muntenegru în combaterea incendiilor forestiere, forţele aeriene ungare vor trimite acestei ţări un elicopter care poate fi utilizat în operaţiuni de stingere a incendiilor, împreună cu un echipaj format din şapte membri - a scris marţi Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior pe pagina sa de socializare.

Potrivit comunicatului ministerului, ministrul a purtat o convorbire telefonică cu vicepremierul muntenegrean, după care a relatat: Filip Ivanovic a solicitat ajutor internaţional, inclusiv din partea ţării noastre, deoarece în ţara sa s-a creat o adevărată situaţie de catastrofă din cauza secetei prelungite şi a temperaturilor ridicate.

Potrivit informaţiilor sale, în Muntenegru, în urma incendiilor de pădure şi de tufiş care se răspândesc tot mai rapid, au ars deja aproximativ patruzeci de kilometri pătraţi, inclusiv în zona capitalei şi în regiunile de coastă vizitate de turişti.

„În urma discuţiei telefonice de astăzi, ţara noastră va trimite un elicopter al Forţelor Aeriene Ungare, echipat cu un rezervor de apă de doi metri cubi, care poate fi utilizat în operaţiuni de stingere a incendiilor, cu un echipaj de şapte persoane, pentru a contribui la stingerea incendiilor forestiere” – a anunţat Péter Szijjártó.