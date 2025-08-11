Péter Szijjártó s-a consultat cu vicepremierul rus cu privire la viitorul summit americano-rusesc

Budapesta, luni, 11 august 2025 (MTI) - Ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, s-a consultat luni, la telefon, cu prim-vicepremierul rus despre apropiata întâlnire la nivel înalt dintre SUA şi Rusia.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei maghiare a relatat pe pagina sa de Facebook că importanţa întâlnirii dintre preşedintele american şi cel rus din această săptămână „se poate observa şi din spaţiul cosmic”. Astfel, în zilele următoare, „Alaska va fi cu siguranţă cea mai căutată denumire geografică de către motoarele de căutare de pe internet”.

„Astăzi după-masă, în cadrul unei convorbiri telefonice purtate cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov, am trecut în revistă contextul politic internaţional dinaintea summit-ului” – a informat Péter Szijjártó.

„Am reafirmat poziţia Ungariei, conform căreia războiul din Ucraina poate fi deznodat nu pe câmpul de luptă, ci la masa tratativelor; iar soluţia poate fi oferită cu cea mai mare probabilitate de un acord între Statele Unite şi Rusia. Prin urmare, Ungaria salută şi aşteaptă cu mare interes întâlnirea dintre preşedintele american şi cel rus” – a relevat el.

„Am susţinut întotdeauna încetarea focului, negocierile de pace şi menţinerea canalelor diplomatice deschise, chiar şi atunci când, din această cauză, am devenit ţinta unor atacuri josnice din partea liderilor politici europeni şi americani anteriori” – a continuat ministrul maghiar.

Péter Szijjártó a calificat drept regretabil faptul că „politicienii belicoşi ai Uniunii Europene încearcă să se folosească de fiecare zi rămasă până vineri pentru a submina calea către pace şi a preveni ca întâlnirea dintre preşedinţii Trump şi Putin să fie un succes”.

„Interesul Ungariei este ca summit-ul să fie un succes; în consecinţă îi vom acorda tot sprijinul necesar şi ne vom mobiliza toate forţele pentru a împiedica eforturile Bruxelles-ului de a împiedica sau îngreuna organizarea summit-ului” – a conchis el.