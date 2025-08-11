Péter Szijjártó a discutat cu ministrul de externe israelian despre situaţia din Orientul Apropiat

Budapesta, luni, 11 august 2025 (MTI) - Ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, a discutat luni cu ministrul de externe israelian, Gideon Moshe Saar, despre situaţia din Orientul Apropiat.

După convorbirea telefonică cu Gideon Moshe Saar, ministrul maghiar a relatat pe pagina sa de Facebook că summitul din Alaska, ce s-ar putea dovedi – conform speranţelor – decisiv în privinţa războiul din Ucraina şi evenimentele probabile din Fâşia Gaza constituie în prezent principalele tematici în politica internaţională. Din acest motiv, cei doi diplomaţi au trecut în revistă evoluţia situaţiei din Orientul Apropiat.

Conform informării publicate, în decursul convorbirii, ministrul maghiar şi cel israelian au căzut de acord în privinţa a patru aspecte importante: „1. Accesul la ajutorul umanitar trebuie îmbunătăţit! 2. Ostaticii trebuie eliberaţi necondiţionat şi fără întârziere – inclusiv şi cel de cetăţenie maghiară! 3. Dreptul la o viaţă sigură, ferită de atacuri teroriste şi cu rachete, trebuie restabilit pentru toţi locuitorii din regiune! 4. În viitor, organizaţia teroristă Hamas nu are voie să îndeplinească nicio funcţie în Orientul Apropiat!”