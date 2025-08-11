Ministerul Energiei: energia geotermală poate fi utilizată mai eficient şi pentru generarea de electricitate

Budapesta, luni, 11 august 2025 (MTI) - Ca parte a unui pachet de măsuri, guvernul maghiar deschide o linie de finanţare ce alocă fonduri în valoare totală de 12 miliarde de forinţi (aproximativ 30,3 milioane de euro) pentru stimularea dezvoltării sistemelor de producţie geotermală de energie termică şi electricitate. Observaţii la varianta prefinală a celui de-al doilea apel de proiecte de acest fel pot fi trimise până la data de 18 august 2025 prin intermediul site-ul de internet al programului - a anunţat luni printr-un comunicat Ministerul Energiei (EM).

Programul Energetic Jedlik Ányos alocă fonduri record cu scopul de a promova utilizarea energiei geotermale care – în concordanţă cu obiectivele guvernului – ar putea deveni astfel ramura cea mai dinamică a economiei verzi ungare.

Ministerul a precizat: rezumatul Concepţiei Naţionale de Utilizare a Energiei Geotermale – finalizate anul trecut – arată că din anul 2017, minicentrala geotermală din oraşul Tura (judeţul Pesta) având puterea electrică de 2,7 megawaţi şi puterea termică instalată de 10 megawaţi reprezintă în Ungaria producţia de electricitate din energie geotermală. Avantajul energiei geotermale constă în faptul că este o energie regenerabilă ce poate fi produsă în mod continuu, independent de condiţiile meteorologice; iar dezavantajul ei în riscul geologic sporit şi în costurile semnificative ale investiţiei. Obiectivul noii linii de finanţare este asigurarea recuperării investiţiei în vederea încurajării companiilor maghiare să dezvolte centrale geotermale noi.

Comunicatul specifică următoarele: noul apel de proiecte poate sprijini cu 12 miliarde de forinţi (aproximativ 30,3 milioane de euro) dezvoltarea de sisteme geotermale conectate la reţeaua electrică naţională, ce produc energie termică şi electricitate utilizând foraje de extracţie şi de reinjecţie deja existente. Suma totală de mai sus se poate aloca în întregime unui singur proiect de dezvoltare. Investiţia poate fi realizată în orice zonă a Ungariei, cu excepţia Budapestei. Proiectul câştigător trebuie finalizat în termen de trei ani de la începerea sa.

Prin Programul Energetic Jedlik Ányos, guvernul maghiar încurajează, printre altele: instalarea de sisteme de stocare a energiei de către întreprinderi; producţia de biogaz şi biometan; precum şi ecologizarea, respectiv îmbunătăţirea eficienţei sistemelor de încălzire centralizată. Cel mai important rezultat al pachetului de măsuri este reducerea facturilor cu utilităţile publice, pe care trebuie să le achite companiile maghiare, ceea ce contribuie la competitivitatea acestora – arată Ministerul Energiei în comunicatul său.