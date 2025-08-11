În Ungaria se vor acorda noi finanţări fermierilor pentru dezvoltarea sistemelor de irigaţii

Tiszavasvári, luni, 11 august 2025 (MTI) - Din septembrie, se vor acorda noi finanţări pentru dezvoltarea sistemelor de irigaţii. Fermierii vor putea obţine sume mai mici, dar şi granturi consistente - a afirmat luni, în oraşul Tiszavasvári din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, secretarul de stat responsabil cu agricultura în cadrul Ministerului Agriculturii din Ungaria.

În cadrul conferinţei de presă organizate la o lucrare de artă aferentă Canalului Principal Estic de Irigaţii, Imre Hubai a precizat că în luna septembrie vor fi lansate în mod continuu atât apelurile de proiecte având plafonul de 200 de milioane de forinţi (aproximativ 500 de mii de euro), cât şi cele pentru care se acordă finanţări între 200 de milioane şi 5 miliarde de forinţi (aproximativ 500 de mii şi 12,6 milioane de euro) menite să sprijine dezvoltarea sistemelor de irigaţiilor, respectiv – în mod expres – comunităţile care practică gospodărirea sustenabilă a apei.

Politicianul, care a fost desemnat lider al grupului operaţional pentru combaterea secetei, a reamintit că guvernul a lansat şi până acum apeluri de proiecte care sprijină adaptarea la schimbările climatice; iar acestea au avut ca rezultat angajarea unor fonduri în valoare de aproape 170 de miliarde de forinţi (peste 430 de milioane de euro) numai în ultimele 12 luni. Din această sumă, fermierii au cheltuit pentru dezvoltări şi chiar au decontat deja 116 miliarde de forinţi (aproximativ 293,5 milioane de euro), urmând a se lua în acest an decizii cu privire la acordarea altor 66 de miliarde de forinţi (aproximativ 167 de milioane de euro) pentru dezvoltarea sistemelor de irigaţii.

Imre Hubai a menţionat că Bruxelles-ul se pregăteşte să retragă aceste fonduri, adăugând că UE nu doreşte să asigure agriculturii maghiare acest nivel al finanţărilor, nici sub forma sumelor fixe pe unitatea de suprafaţă şi nici ca subvenţii pentru obiective de dezvoltare rurală sau pentru eliminarea decalajelor economice.

Această măsură ar însemna o pierdere de resurse de către agricultura maghiară, în urma căruia – cu sau fără irigaţii – fermierii maghiari ar deveni, fără doar şi poate, necompetitivi – a accentuat secretarul de stat.

El a reamintit că ramura gospodăririi apelor dispune de aproximativ 4,7 miliarde de forinţi (aproximativ 11,9 milioane de euro) pentru implementarea planului de combatere a secetelor. Până la sfârşitul lunii august a acestui an, suma respectivă va acoperi cu siguranţă costurile lucrărilor ce pot fi executate imediat, cum ar fi: decolmatarea canalelor, reamenajarea lacurilor de acumulare, umplerea albiilor moarte ale cursurilor de apă şi lucrările de pompare.

Peste o mie de persoane participă la aceste operaţiuni, iar munca lor este necesară pentru întreţinerea lucrărilor de protejare şi de artă, pentru acţionarea pompelor şi pentru efectuarea lucrărilor suplimentare faţă de cele de întreţinere zilnică – a precizat Imre Hubai.

El a mai relatat că – la propunerea ministrului agriculturii, István Nagy – apa pentru irigaţii va fi gratuită şi în acest an. Astfel, fermierii primesc aproape 12 miliarde de forinţi (aproape 38 de milioane de euro) sub forma furnizării gratuite, şi în acest an, a apei pentru irigaţii de către ramura gospodăririi apelor.