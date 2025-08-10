Număr record de candidaţi cu ocazia sesiunilor de admitere în învăţământul superior maghiar reînnoit

Budapesta, duminică, 10 august 2025 (MTI) - Toate recordurile anterioare au fost doborâte. Luând în considerare atât sesiunea ordinară, cât şi cea suplimentară, s-a înregistrat cel mai ridicat număr de candidaţi înscrişi la admiterea în învăţământul superior din Ungaria - a anunţat duminică Ministerul Culturii şi Inovării (KIM) printr-un comunicat transmis agenţiei maghiare de presă MTI.

Conform comunicatului, 16500 de persoane s-a înscris cu ocazia sesiunii suplimentare pentru a fi admişi la universităţile şi colegiile din Ungaria.

Anul acesta, 44 de universităţi şi colegii au organizat o sesiune suplimentară; dar fiecare candidat putea solicita admiterea doar la o singură specializare a unei singure instituţii. Numărul de candidaţi înscrişi a fost cel mai ridicat în cazul specializărilor oferite la facultăţile de medicină, informatică, inginerie şi ştiinţe economice, precum şi la cele de formare a cadrelor didactice.

„Este deosebit de îmbucurător faptul că 57% dintre candidaţi au ales specializări importante din punctul de vedere al economiei naţionale şi al pieţei muncii. Din rândul acestora fac parte, printre altele: informatica, ştiinţele tehnice, ştiinţele agricole, ştiinţele medicale şi ale sănătăţii, precum şi cele naturale, respectiv specializările unde se formează cadre didactice. Am construit un învăţământ superior competitiv, atractiv, care păstrează identitatea şi consolidează comunitatea; iar rezultatele sesiunii suplimentare de admitere oferă o nouă dovadă în acest sens” – citează comunicatul spusele lui Veronika Varga-Bajusz, secretar de stat responsabil pentru tineret, învăţământ superior, respectiv formare profesională şi continuă.

35% dintre candidaţii înscrişi la sesiunea suplimentară au ales programe de studii finanţate de stat. Trei sferturi dintre candidaţi doresc să urmeze programe de licenţă, iar 15% programe de masterat.

Cu ocazia sesiunii suplimentare de admitere, proporţia celor care au ales instituţii de învăţământ finanţate de biserici a crescut în continuare: 19% dintre candidaţi s-au înscris la astfel de universităţi sau colegii. 65% dintre candidaţi au ales una dintre instituţiile reorganizate, iar 9% doresc să-şi continue studiile la o universitate de stat.

Limitele inferioare, necesare pentru admitere ale punctajelor totale, obţinute pe baza rezultatelor din liceu şi de la bacalaureat, vor fi publicate probabil în data de 27 august; iar astfel, candidaţii admişi la sesiunea suplimentară îşi vor putea începe studiile în septembrie la specializarea aleasă – se arată în comunicat.