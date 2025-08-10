La Jászberény, se deşfăşoară Cea de-a 33-a Ediţie a Festivalului Ceangăilor

Jászberény, duminică, 10 august 2025 (MTI) - Festivalul Ceangăilor este o mărturie despre comunitate, despre forţa de coeziune a naţiunii şi despre credinţa noastră - a afirmat sâmbătă, în oraşul Jászberény, cu ocazia Celei de-a 33-a Ediţii a Festivalului Ceangăilor şi a Târgului de Artă Populară Irén Novák, secretarul de stat adjunct pentru artă şi cultură comunitară din cadrul Ministerului Culturii şi Inovării (KIM).

În cuvântul ei de salut, Irén Novák a precizat: dacă un festival a trecut testul timpului în condiţiile „ofertei extrem de bogate de festivaluri” care caracterizează astăzi Ungaria, atunci are un scop şi o misiune.

Acest festival are un scop şi o misiune – a continuat ea -, adăugând că astăzi este un lucru bun să fii maghiar, „mă simt bine venind aici să sărbătoresc împreună cu Dumneavoastră”.

Dacă nu ar exista „fraţii noştri ceangăi”, cultura noastră maghiară ar fi probabil mult mai săracă – a afirmat ea. Ceangăii ne oferă o mărturie a perseverenţei, deoarece şi-au păstrat cultura şi limba maghiară, cultura noastră populară şi identitatea noastră, chiar şi în vremuri foarte grele – a continuat Irén Novák. În plus, ei au oferit o mărturie despre credinţa în Dumnezeu, deoarece nu au renunţat niciodată, „nici atunci, când s-au confruntat cu felurite dificultăţi” – a adăugat ea, remarcând că acestea pot fi spuse şi despre iaşii, care s-au aşezat în oraş odinioară.

Acest festival a fost construit pe fundaţii atât de solide, încât va trece an de an testul timpului, „răsărind mereu din nou şi aducând frunze noi” – a afirmat ea.

Secretarul de stat adjunct a mulţumit fondatorilor, directorilor festivalului, Ansamblului Popular al Ţinutului Iaşilor (Jászság Népi Együttes – iniţiatoarea festivalului), organizaţiilor non-guvernamentale şi comunităţii unite, care organizează acest eveniment în fiecare an.