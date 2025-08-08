Viktor Orbán: Ne apropiem de momentul în care cei care au copii nu vor fi defavorizaţi nici din punct de vedere financiar faţă de cei care nu au (partea a 2-a)

Premierul ungar a explicat că, până când continuă războiul, nici economia maghiară nu poate atinge rezultatele, de care ar fi capabilă altminteri; dar de îndată ce se va încheia armistiţiul şi se va instaura pacea, performanţele economiei maghiare vor creşte cu ordine de mărime.

În formularea sa, s-a pus următoarea întrebare: oare să îndrăznească guvernul maghiar să lanseze programul de credite imobiliare cu dobândă fixă de 3%, deoarece în condiţii de război – cum sunt cele actuale din Europa şi din lume – orice măsură de acest gen comportă riscuri.

Viktor Orbán a continuat spunând că el a considerat, în acelaşi timp, că „de este război, de nu este război”, „revoluţia fiscală benefică familiilor” şi sistemul de credite imobiliare cu dobândă fixă de 3% trebuiau lansate; dar tocmai din motivele arătate mai sus au fost încorporate şi anumite limitări. Astfel, cele două programe economice vor schimba fundamental modul în care ne gândim la viitor – a apreciat el.

Şeful guvernului maghiar a mai arătat că un summit ruso-european dedicat încheierii războiului dintre Rusia şi Ucraina este necesar. El a adăugat că vestea întâlnirii de săptămâna viitoare dintre preşedintele rus şi cel american este bună, deoarece armistiţiul şi ridicarea sancţiunilor sunt posibile, numai dacă preşedintele american cade de acord cu cel rus.

El a reamintit că Ungaria a înaintat cu mult timp în urmă conducerii de la Bruxelles o propunere oficială care indica două variante: fie deplasarea concomitentă la Moscova, în vederea negocierilor în numele Europei, a cancelarului german şi a preşedintelui francez – şi nu a liderilor instituţiilor europene; fie organizarea unei întâlniri ce s-ar desfăşura într-un teritoriu neutru.

Summitul ruso-american ar putea avea loc; ceea ce ar fi bine, pentru că s-ar putea instaura pacea; dar dacă noi, europenii, vom rămâne pe dinafară; vom juca un rol secundar în gestionarea problemelor de securitate ale propriului nostru continent – a avertizat premierul ungar.

Dacă Europa vrea să fie stăpână pe deciziile privind viitorul său, trebuie să se comporte conform regulilor diplomaţiei; adică: în cazul în care apare o problemă, trebuie să negocieze. Acest război nu poate fi încheiat pe front, nu poate fi deznodat pe câmpul de luptă, diplomaţii şi politicienii trebuie să-l încheie la masa tratativelor – a conchis Viktor Orbán.