Viktor Orbán: Ne apropiem de momentul în care cei care au copii nu vor fi defavorizaţi nici din punct de vedere financiar faţă de cei care nu au (partea 1)

Budapest, vineri, 8 august 2025 (MTI) - Ungaria se apropie de momentul în care, din punct de vedere financiar, cei care au copii nu vor fi defavorizaţi nici pe termen scurt faţă de cei care nu au – a declarat vineri prim-ministrul în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public de radio Kossuth, unde a vorbit şi despre interesul enorm pentru creditul pentru locuinţe cu dobândă de 3%, subvenţionate de stat, în urma căruia achiziţionarea unei locuinţe devine posibilă deja la o vârstă foarte tânără şi se vor construi mult mai multe case şi apartamente decât în trecut.

Viktor Orbán a declarat: obiectivul guvernului este să continue politica favorabilă familiei, care să aibă ca rezultat naşterea copiilor doriţi, iar cei care doresc să aibă copii să nu se confrunte cu dificultăţi financiare, ci cu o solicitare suportabilă. El a adăugat: în viitor, în Ungaria, cei care vor avea copii vor fi chiar avantajaţi din punct de vedere financiar.

El a subliniat că nu s-a ajuns încă la acest punct, dar ne apropiem de momentul în care vom putea spune că, din punct de vedere financiar, cei care au copii nu vor fi defavorizaţi nici pe termen scurt faţă de cei care nu au.

Premierul a mai spus că Europa de Vest a răspuns la problemele demografice cu migraţia, deoarece s-a gândit că „o bucată este o bucată, dacă nu avem copii, îi înlocuim cu migranţi”.

El a subliniat că Ungaria nu a ales această cale, ci a decis să înlăture obstacolele financiare care împiedică tinerii să-şi întemeieze o familie. El a evidenţiat faptul că occidentalii vor ca Ungaria să devină şi ea o ţară de imigranţi, însă Ungaria nu face compromisuri în materie de imigraţie.

Premierul a declarat: în urma facilităţilor fiscale, veniturile unei familii cresc în medie cu 1 milion sau 1 milion 200 de mii de forinţi (între 2517 şi 3021 de euro) pe an.

Viktor Orbán a mai relatat despre interesul enorm pentru creditul cu dobândă de 3%, subvenţionat de stat, în urma căruia achiziţionarea unei locuinţe devine posibilă deja la o vârstă foarte tânără în Ungaria. El a precizat că împrumutul cu o perioadă de rambursare de 25 de ani şi cu dobândă fixă de 3% până la sfârşitul perioadei de rambursare, este deosebit de avantajos pentru cei care doresc să-şi cumpere prima locuinţă.

Vorbind despre detalii, premierul a subliniat că împrumutul nu prezintă riscuri valutare. „Toată lumea poate beneficia” de creditul subvenţionat, nu este necesar să aibă copii, nu contează dacă locuieşte la sat sau la oraş, totodată există posibilitatea de a combina creditul cu alte forme de sprijin familial şi alte tipuri de credite, pentru a obţine sume şi mai mari subvenţionate de stat – a subliniat el.

Premierul a mai spus: ca urmare a programului de credit, se vor construi mult mai multe case şi apartamente decât înainte. El a afirmat că programul sprijină cumpărătorii şi tinerii, dar s-au stabilit limite de costuri, prevenind astfel creşterea preţurilor. El a adăugat: creditul nu poate fi utilizat pentru achiziţionarea locuinţelor de lux.

Guvernul a introdus în program limite care împiedică creşterea preţurilor: preţul unei locuinţe nu poate depăşi 100 de milioane de forinţi (251,7 de mii de euro), iar cel al unei case 150 de milioane de forinţi (377,6 de mii de euro). În plus, preţul pe metru pătrat al unei locuinţe noi sau de mâna a doua nu poate depăşi 1,5 milioane de forinţi (3,77 de mii de euro), a precizat el.

Prim-ministrul consideră că, după un început rapid, piaţa imobiliară va avea o dezvoltare echilibrată şi armonioasă.

El a explicat: industria construcţiilor dispune de capacitatea necesară pentru această expansiune; după ce s-a ajuns la un acord cu comunităţile de etnie romă, conform căruia romii nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijinite de guvern prin muncă, foarte mulţi dintre ei şi-au găsit de lucru, în special în sectorul construcţiilor.

(va urma)