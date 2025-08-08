Rezultatele Grupului MOL s-au deteriorat în al doilea trimestru

Budapesta, vineri, 8 august 2025 (MTI) - Profitul ajustat înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare (EBITDA) al Grupului MOL a fost de 685 de milioane de dolari în al doilea trimestru al acestui an, cu 17 la sută inferior celui din aceeaşi perioadă a anului precedent - a anunţat vineri compania prin intermediul site-ului Bursei de Valori din Budapesta (BÉT).

În primele şase luni ale acestui an, EBITDA ajustat a fost de 1,517 miliarde de dolari, cu 2% mai puţin decât în primele şase luni ale anului trecut.

Conform raportului semestrial, prognoza anuală referitoare la EBITDA ajustat continuă să depăşească suma 3 miliarde de dolari.

Compania a relevat în comunicatul publicat că, în al doilea trimestru, încetinirea mediului macroeconomic regional a avut un impact negativ asupra rezultatelor.

Comunicatul citează spusele preşedintelui şi directorului general al companiei, Zsolt Hernádi. Comentând rezultatele, el a explicat că tensiunile geopolitice şi provocările macroeconomice regionale au avut un impact semnificativ asupra rezultatelor companiei, dar modelul integrat de afaceri a atenuat acest impact. Pe baza rezultatelor din primul semestru, compania şi-a reafirmat previziunile pentru anul 2025, deşi riscurile în privinţa atingerii obiectivului au sporit, deoarece volatilitatea factorilor externi a crescut faţă de luna februarie, momentul publicării previziunilor – a precizat preşedintele Grupului MOL.

În opinia lui Zsolt Hernádi, trebuie luate măsuri şi pe planul îmbunătăţirii eficienţei. În acest scop, a fost lansat un program cuprinzător în segmentul de prelucrare şi vânzări (de downstream), obiectivul acestuia fiind atingerea unei îmbunătăţiri anuale în valoare de 500 de milioane de dolari. Astfel, nu numai că se va contracara impactul deteriorării mediului macroeconomic, ci – după anul 2027 – va rezulta şi o creştere suplimentară a EBITDA de 200 de milioane de dolari în ceea ce priveşte segmentul amintit prin implementarea unei serii de măsuri noi, care nu au fost incluse iniţial în strategie.

Potrivit raportului: în al doilea trimestru, profitul brut (înainte de impozitare) al Grupului MOL a fost de 236 de milioane de dolari, în scădere cu 56% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cauza diminuării a fost profitul operaţional mai mic, dar impactul acestuia a fost compensat parţial de rezultatele financiare. În prima jumătate a anului 2025, profitul înainte de impozitare a însumat 782 de milioane de dolari, o valoare apropiată de cea conformă previziunilor anuale reafirmate de aproximativ 1,6 miliarde de dolari.