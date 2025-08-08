Budapest, vineri, 8 august 2025 (MTI) - Peste 80 000 de autoturisme complet electrice au primit deja numere de înmatriculare verzi în Ungaria - a anunţat vineri Ministerul Energiei pe pagina sa de socializare.

Conform informaţiilor furnizate, luna iulie s-a dovedit a fi a treia cea mai puternică lună din istorie în ceea ce priveşte creşterea flotei auto ecologice din ţară. Peste 2700 de autovehicule cu propulsie exclusiv electrică şi peste 2500 de autoturisme ecologice şi silenţioase au fost înmatriculate. Până acum, registrul auto a consemnat date mai favorabile doar în lunile martie şi iunie ale acestui an.

Odată cu creşterea de luna trecută, parcul automobilelor complet electrice din Ungaria a depăşit cifra de 80 000 de vehicule. Până în prezent, peste 6000 de camioane ecologice şi aproape 88 000 de vehicule cu impact redus asupra mediului (inclusiv autobuze şi autotractoare) au fost echipate cu numere de înmatriculare de culoare verde deschis. Flota ecologică a crescut de zece ori în Ungaria de la începutul anului 2020 – precizează postarea publicată de minister.

La recordurile din ultimele luni a contribuit în mare măsură şi subvenţia pentru maşini electrice destinate companiilor, încă disponibilă până la începutul lunii decembrie. Companiile ungare pot beneficia de o subvenţie de stat de până la 64 de milioane de forinţi (161 115 de euro) pentru achiziţionarea de autoturisme, camioane sau microbuze complet electrice – se arată în comunicat.