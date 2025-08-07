Péter Szijjártó a salutat negocierile dintre SUA şi Rusia

Budapesta, joi, 7 august 2025 (MTI) - Negocierile de ieri dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi trimisul special american Steve Witkoff sunt o veste bună pentru toată lumea, în special pentru Europa Centrală - a scris joi ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, pe pagina sa de socializare.

Ministrul a spus: miercuri întreaga lume şi-a îndreptat atenţia spre Moscova. „Ştirile făcute publice despre întâlnirea dintre Putin şi Witkoff au putut aduce uşurare tuturor, în special nouă, aici, în Europa Centrală, în vecinătatea războiului” – a declarat el.

„Noi ştim foarte bine că, dacă există un dialog la cel mai înalt nivel între Statele Unite şi Rusia, lumea este un loc mai sigur. De aceea am făcut totul în ultimii trei ani şi jumătate – în ciuda atacurilor externe şi interne dintre cele mai ordinare – pentru a menţine deschise canalele de comunicare şi de aceea salutăm orice ocazie în care liderii Statelor Unite şi ai Rusiei poartă discuţii” – a subliniat el.

„În ultimii trei ani şi jumătate, toată lumea a putut constata că războiul din Ucraina nu se va termina pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor, cu condiţia ca americanii şi ruşii să ajungă la un acord” – a precizat Péter Szijjártó.

„Azi dimineaţă am vorbit la telefon cu mai mulţi participanţi la negocierile de ieri, care au confirmat ştirile pozitive apărute în presă. Sperăm că Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni personal cât mai curând posibil şi că astfel pacea va reveni în Europa Centrală!” – a declarat el.