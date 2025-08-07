Legătură aeriană directă între Budapesta şi Philadelphia

Budapesta, joi, 7 august 2025 (MTI) – Compania American Airlines va lansa începând din mai 2026 o cursă directă zilnică între Budapesta şi Philadelphia – a anunţat joi ministrul economiei pe pagina sa de socializare.

Márton Nagy a scris în postarea sa: în ultimele luni s-a lucrat intens pentru restabilirea legăturii aeriene directe între Ungaria şi Statele Unite. Aceasta nu înseamnă doar o nouă cursă, ci şi noi oportunităţi pentru Ungaria, deoarece călătoria va fi mai uşoară, relaţiile economice se pot consolida, iar turismul va primi un nou impuls.

El a adăugat că anunţul este un moment important, dar nu este scopul final. „Am spus întotdeauna că preşedinţia lui Donald Trump va deschide noi căi între cele două ţări. Cei care ne cunosc ştiu că nu ne mulţumim cu atât… continuăm să lucrăm la aceasta” – a declarat ministrul.