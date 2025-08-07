Flota transportatorului Volán din Ungaria creşte cu o mie de autobuze moderne

Budapesta, joi, 7 august 2025 (MTI) - După cele 131 de autobuze noi sosite în această vară, flota grupului MÁV se va mări cu încă 869 de vehicule, întrucât procedura de licitaţie publică pentru achiziţionarea de autobuze s-a încheiat cu succes. Una dintre cele 10 angajamente ministerului de resort de la începutul anului a fost achiziţionarea a o mie de autobuze noi, ceea ce va face ca flota VOLÁN a grupului MÁV să devină una dintre cele mai mari şi mai noi flote de autobuze de serviciu public din Europa. Datorită acestei achiziţii, în 2027, grupul MÁV va putea transporta pasagerii în toată ţara exclusiv cu autobuze dotate cu aer condiţionat, iar 60% din flota de autobuze vor fi fabricate în ţară – a informat joi Ministerul Construcţiilor şi Transporturilor pentru agenţia ungară de presă MTI.

Licitaţia publică lansată în luna mai de societatea de transport public a grupului MÁV în scopul achiziţionării a 869 de autobuze noi, în valoare totală de aproximativ 76,5 miliarde de forinţi (192,6 de milioane de euro), s-a încheiat. Datorită acestui fapt, grupul MÁV va putea pune în circulaţie 269 de autobuze noi încă din acest an, iar în 2026 şi 2027 vor sosi câte 300 de autobuze noi. La începutul anului, ministrul construcţiilor şi transporturilor, János Lázár a formulat 10 angajamente prin care transportul public din Ungaria va deveni nu numai mai ieftin, ci şi mai atractiv, şi asta pe termen scurt. Unul dintre angajamente era achiziţionarea a 1000 de autobuze noi, deoarece cu aceste vehicule flota VOLÁN a grupului MÁV, care este deja una dintre cele mai bune şi mai mari flote de autobuze de serviciu public din Europa, va putea deveni şi mai competitivă şi mai modernă. Ca parte a celor 10 angajamente, în această vară au fost puse în circulaţie 131 de autobuze noi, în principal în zona lacului Balaton, iar astăzi s-a încheiat cu succes procedura de achiziţionare a încă 869 de vehicule moderne – se arată în comunicatul transmis de minister.

Conform comunicatului, grupul Kravtex-Kühne, care a câştigat licitaţia publică, va livra noile autobuze, astfel încât flota de autobuze a grupului MÁV va fi întinerită în continuare cu vehicule de tip Credobus Econell 12 Next. Cu această achiziţie, aproape 20% din flota VOLÁN va fi reînnoită până în 2027, iar pasagerii vor fi transportaţi în toată ţara exclusiv cu autobuze climatizate. În timp ce cele 131 de vehicule livrate în ultimele luni, de asemenea dotate cu climatizare, au fost puse în circulaţie în principal în regiunea Balaton, flota care va fi livrată în cadrul achiziţiei actuale va ridica nivelul serviciilor pe întreg teritoriul ţării. Acordul-cadru include, de asemenea, achiziţionarea a 87 de aparate de diagnosticare, a formării aferente şi a suportului pentru software.

Comunicatul adaugă că vehiculele îndeplinesc cele mai moderne cerinţe tehnice, fiind echipate cu motor diesel Euro 6, cutie de viteze automată, două uşi pentru pasageri, sistem de încălzire şi răcire, sistem de informare a pasagerilor, reţea de camere video şi sistem de numărare a pasagerilor. În plus, producătorul echipează noile autobuze cu sistem automat de stingere a incendiilor, wi-fi la bord şi prize USB. Un autobuz poate transporta 93 de persoane, fiind adaptat şi pentru transportul pasagerilor în scaune cu rotile.

Această dezvoltare de amploare, fără precedent, contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi sustenabilităţii transportului public, precum şi la consolidarea industriei auto ungare, deoarece, după achiziţia a celor 869 de unităţi – presupunând că toată cantitatea va fi solicitată din cea prevăzută în contractul-cadru –, 60% din flota VOLÁN, care numără 5800 de autobuze, va fi de fabricaţie internă. Datorită achiziţiei, vârsta medie a parcului de autobuze va putea scădea la 9,5 ani până la sfârşitul anului 2027, iar grupul MÁV va opera exclusiv autobuze climatizate. În plus, Volánbusz şi-a reînnoit flota cu 2500 de autobuze din 2018, peste 40% din parcul de vehicule fiind reînnoit. Cu cele o mie de vehicule noi, flota va fi şi mai modernă, iar pasagerii vor putea beneficia de serviciile grupului MÁV în condiţii şi mai confortabile, moderne şi sigure – se arată în comunicat.