Autoritatea ungară pentru concurenţă a început supravegherea Airbnb din cauza posibilei induceri în eroare a utilizatorilor maghiari

Budapesta, joi, 7 august 2025 (MTI) - Airbnb nu oferă informaţii în mod corespunzător şi, prin urmare, poate induce în eroare utilizatorii maghiari - potrivit suspiciunilor Autorităţii pentru Concurenţă Economică (GVH) -, motiv pentru care GVH a iniţiat o procedură de supraveghere a concurenţei împotriva companiei înregistrate în Irlanda care operează platforma online de rezervare a cazărilor.

În comunicatul său de joi, GVH a reamintit: în ultimii ani, a acordat o atenţie sporită pieţei de intermediere online a cazărilor, iar Airbnb nu este pentru prima dată în vizorul autorităţii naţionale de concurenţă.

Prin intermediul platformei online de intermediere a cazărilor Airbnb se pot închiria şi rezerva locuri de cazare. Compania a fost fondată în august 2008 în San Francisco, California. Site-ul are în prezent peste 2 milioane de anunţuri în 34 000 de localităţi din 191 de ţări din întreaga lume. În Ungaria, societatea şi-a început activitatea la începutul anilor 2010, iar traficul pe site-ul său în limba maghiară a depăşit în medie 500 000 de vizitatori pe lună în perioada aprilie-iunie 2025.

Procedura de supraveghere a concurenţei este justificată de faptul că GVH a constatat: regulamentele şi celelalte informaţii destinate utilizatorilor, disponibile pe site-ul web şi în aplicaţia mobilă a Airbnb Ireland (filiala Airbnb) sunt foarte extinse şi fragmentate, contradictorii şi, în unele cazuri, accesibile numai în limba engleză. Astfel, este probabil ca societatea să nu informeze consumatorii cu privire la condiţiile serviciilor sale în conformitate cu cerinţele de diligenţă profesională, în special în ceea ce priveşte solicitările de rezervare şi rambursarea banilor – a indicat autoritatea de concurenţă.

GVH a constatat, de asemenea, că Airbnb Ireland omite probabil să menţioneze pe site-ul său web şi în aplicaţia sa mobilă o caracteristică esenţială şi anume că unităţile de cazare pot fi rezervate pe alte platforme sau chiar pe propriile platforme online ale celor care oferă locuri de cazare, astfel încât, în opinia autorităţii de concurenţă, compania omite în mod intenţionat informaţii importante pentru consumatori.

Prin toate acestea, Airbnb Ireland duce probabil o practică comercială neloială şi este posibil să inducă în eroare consumatorii – a scris autoritatea de concurenţă.

Iniţierea procedurii de supraveghere a concurenţei nu înseamnă a afirma că această companie a încălcat legea. Procedura are ca scop clarificarea faptelor şi, prin aceasta, dovedirea presupusei încălcări a legalităţii. Durata procedurii este de trei luni, care poate fi prelungită de două ori, în caz justificat, cu maximum două luni de fiecare dată.

GVH a reamintit că în 2016 a fost deja iniţiată o anchetă împotriva Airbnb Ireland, care s-a încheiat în 2018 cu acceptarea unui angajament. În urma unei anchete ulterioare care a investigat acest angajament şi a fost finalizată în 2021, s-a constatat că întreprinderea nu şi-a îndeplinit în totalitate angajamentele, motiv pentru care autoritatea de concurenţă i-a aplicat firmei o amendă de 40 de milioane de forinţi (100 700 de euro la cursul de schimb actual).