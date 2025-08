Budapesta, miercuri, 6 august 2025 (MTI) – În comparaţie cu primele trei luni ale acestui an, aşteptările sectorului agricol maghiar s-au îmbunătăţit uşor la sfârşitul celui de-al doilea trimestru, dar sectorul este mai prudent din cauza epidemiilor care au afectat animalele, precum şi a condiţiilor meteorologice extreme – a precizat miercuri la Budapesta Dávid Hollósi, directorul executiv al diviziei agroalimentare a băncii MBH Bank în cadrul conferinţei de presă a instituţiei.

Pe baza analizei publicate trimestrial de către divizia condusă de el, directorul a relatat că în perioada încheiată cu luna iunie s-a simţit impactul hotărâtor al epidemiei de febră aftoasă şi al altor probleme de sănătate animală, precum şi cel al condiţiilor meteorologice extreme, care – împreună cu factorii ce determină mediul de piaţă – continuă să genereze prudenţă în rândul actorilor din sector.

Indicatorul de încredere în sectorul agroalimentar (MBH AgrárTrend Index) – stabilit pe baza evaluării situaţiei elaborate de către clienţii băncii, organizaţiile interprofesionale şi analişti proprii – a urcat la cota de 32,7 pe o scală de 48 de puncte la sfârşitul lunii iunie 2025; apropiindu-se puţin, din nou, de cota de 35 de puncte, tratată ca nivel de echilibru. Aceasta înseamnă o creştere trimestrială comparativă de 0,3 puncte; dar şi o scădere anuală comparativă de 1,2 puncte – a semnalat Dávid Hollósi.

Dintre evoluţiile pozitive, specialistul a menţionat: calitatea excepţională a recoltei de grâu, profitabilitatea recoltei de orz, precum şi continua creştere a producţiei de carne de pui şi ouă. Cu toate acestea, din cauza temperaturilor extrem de ridicate şi a secetei din luna iunie, se aşteaptă o scădere semnificativă a recoltelor de porumb şi de floarea-soarelui. În plus, producţia de fructe a fost grav afectată de îngheţurile din primăvară.

Dávid Hollósi a relevat că în cea de-a doua jumătate a anului ar putea fi lansate proiectele de investiţii demult aşteptate, finanţate ca părţi ale Politicii Agricole Comune. Acestea ar putea contribui şi la îmbunătăţirea eficienţei ceea ce ar susţine dezvoltarea pe termen lung a agriculturii.

Conform aprecierii directorului executiv, se aşteaptă ca rezultatele din acest an ale sectorului agricol să atingă nivelul mediu din anul precedent.

În cadrul conferinţei de presă, Csaba Héjja, analistul strategic al diviziei agroalimentare a băncii amintite a relatat, printre altele, următoarele aspecte: conform aşteptărilor, producţia de porumb şi cea de floarea-soarelui vor scădea deopotrivă cu 5-10%, dar s-ar putea ca seceta din luna iunie să provoace diminuări şi mai mari ale recoltelor în partea de sud-est a ţării. Totuşi, din cauza vremii mai favorabile din iulie, specialiştii continuă să se aştepte la rezultate mai bune, în special, în cazul florii-soarelui.

Industria alimentară şi cea furajeră utilizează aproximativ 5 milioane de tone de porumb pe an; în plus, conform estimărilor actuale, producţia internă din acest an s-ar putea să nu atingă nivelul specificat, iar oferta să fie insuficientă – a relevat el.