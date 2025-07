A 34-a Ediţie a Universităţii de Vară şi a Taberei Studenţeşti de la Băile Tuşnad oferă o gamă variată de programe

Băile Tuşnad, luni, 21 iulie 2025 (MTI) - A 34-a Ediţie a Universităţii de Vară şi a Taberei Studenţeşti de la Băile Tuşnad având motoul Poţi conta pe noi! oferă o gamă variată de programe participanţilor. Seria de manifestări organizată de Fundaţia Pro Minoritate din Budapesta şi Consiliul Tineretului Maghiar din Transilvania (CTMT), supranumită Tusványos, va începe marţi în staţiunea transilvăneană şi va se va încheia în zorii zilei de duminică.

În condiţiile incertitudinilor provocate de războaie şi de numeroase dificultăţi economice, în acest an, organizatorii au ales ca motto un mesaj de îmbărbătare adresat celor care se întorc an de an la seria de evenimente – organizate iniţial la Băile Bálványos, de unde şi supranumele Tusványos -, fie în căutare de răspunsuri şi plănuind viitorul, fie doar de dragul atmosferei unice – a explicat agenţiei maghiare de presă MTI Krisztina Sándor, directoarea de programe politice.

Dintre temele de actualitate un spaţiu larg a fost alocat evoluţiilor războaielor, cum ar fi conflictul ucraineano-rus şi cel israeliano-iranian, precum şi recentelor alegeri din România. Acestea vor fi dezbătute printr-o serie mese rotunde la care alături de politicieni vor participa şi mai mulţi analişti. În acest an, principalele subiecte legate de Ţinutul Secuiesc vor fi cauzele şi consecinţele dezastrului de la Salina Praid, precum şi pe impactul pe termen lung al acestuia asupra turismului din zonă – a enumerat ea.

Temele tradiţionale ale taberei nu vor lipsi nici în acest an din ofertă; iar dintre acestea, politicii de edificare a naţiunii se acordă o importanţă din ce în ce mai mare la fiecare ediţie.

Krisztina Sándor a precizat: în mod tradiţional, în cadrul universităţii de vară, se acordă o atenţie deosebită şi temelor de natură economică. Pe lângă factorii de decizie din sfera politică vor fi prezenţi în număr mare şi lideri din mediul bancar şi de afaceri maghiar; care vor dezbate subiecte importante: de la securitatea energetică până la provocările economice şi financiare cu care ne confruntă conjunctura de război.

Directoarea de programe politice a promis că stilul de abordare va fi şi în acest an cel specific taberei Tusványos: fără ocolişuri şi mai deschis decât modul de abordare de la Bucureşti, Budapesta sau Bruxelles, căci nu vor fi evitate polemicile.

Ea a recunoscut că, de câţiva ani buni, de teamă că electoratul lor ar lua participarea în nume de rău, factorii de decizie din sfera politică română evită universitatea de vară, creată în anii ’90 ca for al dialogului româno-maghiar. În ceea ce priveşte posibilitatea dialogului dintre maghiarii din Ungaria şi cei din ţările limitrofe, se poate constata de asemenea faptul că majoritatea participanţilor sunt animaţi de valori politice similare, dar tabăra de la Băile Tuşnad a fost întotdeauna deschisă dialogului şi polemicii dintre opiniile diferite – a subliniat Krisztina Sándor, oferind ca exemplu tradiţionala dezbatere dintre liderii grupurilor din Parlamentul Ungar.

În formularea directoarei de programe: „Publicul aşteaptă cu mare nerăbdare discursul de sâmbătă al premierului Viktor Orbán, care va modela pentru săptămânile şi lunile următoare nu numai discursul politic din Transilvania sau Ungaria, ci şi cel de la Bruxelles sau şi din alte locuri mai îndepărtate. Iar în ultimii ani, o caracteristică a acestui discurs a devenit şi conturarea unei perspective asupra politicii globale. Politica de edificare a naţiunii ocupă un spaţiu mai restrâns în cadrul acest discurs, care abordează mai degrabă procesele cuprinzătoare ce se desfăşoară în jurul nostru – semnalând totodată, la nivelul analizelor, argumentaţiilor şi planurilor posibile, libertatea de acţiune pe care o vor avea, în viitorul apropiat, în primul rând guvernul maghiar, dar şi comunităţile naţionale maghiare din Bazinul Carpatic”.

O noutate este că toţi doritorii trebuie să se înregistreze în prealabil pe site-ul de internet Tusvanyos.ro. Intrarea este gratuită până la ora 16:00; iar cei care vin în mod special pentru petrecerile organizate seara, după ora 16:00, pot cumpăra brăţara valabilă pentru o seară la preţul de 40 de lei sau brăţara valabilă pentru întreaga săptămână la preţul de 150 de lei – a precizat Krisztina Sándor.

Anul acesta, în cadrul taberei, 71 de organizaţii partenere sunt prezente în 40 de locaţii destinate manifestărilor. Doritorii se pot interesa de cele peste 500 de programe la care vor fi prezenţi circa 1000 de vorbitori, prezentatori şi interpreţi accesând site-ul de internet specificat mai sus sau folosind aplicaţia pentru telefoane mobile „Tusványos”.

Deşi deschiderea oficială va avea loc abia miercuri dimineaţa, programul de concerte va începe deja marţi, în ziua zero, pe scena centrală a taberei. Îşi vor da concursul trupele de muzică rock Hooligans şi Tankcsapda.