Cluj-Napoca, joi, 17 iulie 2025 (MTI) - Grupul Melinda din Odorheiu Secuiesc a solicitat guvernului de la Bucureşti eliminarea dezavantajului concurenţial cu care se confruntă marile întreprinderi din România, însă nu a primit niciun răspuns la scrisoarea trimisă – a declarat joi, într-un interviu acordat portalului de ştiri Székelyhon, Dénes Pál, fondatorul companiei.

Unul dintre cei mai mari antreprenori din Ţinutul Secuiesc a declarat portalului de ştiri că societatea a trimis în prima jumătate a anului o scrisoare Ministerului Finanţelor din Bucureşti, în care a protestat împotriva impozitului introdus în România în urmă cu doi ani, aşa-numitul impozit minim pe cifra de afaceri, care reprezintă 1% din veniturile din vânzări, ceea ce, în opinia lor, a generat o concurenţă neloială.

„Considerăm acest lucru ca fiind discriminatoriu, deoarece afectează exclusiv întreprinderile cu o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro, ceea ce conferă un avantaj concurenţial neloial tuturor întreprinderilor cu o cifră de afaceri anuală sub 49,99 milioane de euro” – a spus Dénes Pál. El a adăugat că marile întreprinderi sunt obligate să plătească impozitul de 1% pe cifra de afaceri chiar şi atunci când n-au profit sau înregistrează pierderi.

În scrisoarea adresată Ministerului Finanţelor din Bucureşti s-a solicitat ca guvernul român să elimine taxa de 1% pe cifra de afaceri sau să o extindă la toţi actorii economici, indiferent de cifra de afaceri. „După cum am spus, nu am primit niciun răspuns. De altfel, constatăm din ce în ce mai des că, la nivel declarativ, se aşteaptă ca antreprenorii să vină în ţară, dar cei care sunt deja aici nu sunt luaţi în considerare în mod corespunzător” – a declarat omul de afaceri, care are afaceri şi în Ungaria.

El a precizat: grupul de companii avea la un moment dat 960 de angajaţi în total în România şi Ungaria, în prezent numărul lor este de aproximativ 620, iar compania are ca principal obiectiv rentabilitatea în locul dezvoltării.

El a subliniat că, în scrisoarea menţionată, a solicitat guvernului român să examineze propunerea şi să ia o decizie care să dea speranţă actorilor economici locali, pentru ca aceştia să nu renunţe. „Nu ascundem faptul că antreprenorii au început să-şi piardă speranţa şi să devină indiferenţi, deoarece sunt neputincioşi şi pentru că, în ultimii doi ani, cuvintele lor s-au dovedit a fi vorbe aruncate în vânt” – a declarat Dénes Pál. El a considerat că acest lucru se datorează lipsei reprezentării intereselor antreprenorilor, precum şi faptului că deciziile luate la Bucureşti nu sunt precedate de consultări şi de studii de impact.

În opinia sa, statul român i-a aţâţat pe angajatori şi pe angajaţii unii împotriva celorlalţi, deoarece ambele părţi consideră că cealaltă parte o exploatează. „Comportamentul statului român faţă de economie seamănă cumva ca o boală autoimună: organismul atacă organismul” – a afirmat Dénes Pál.