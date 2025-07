O nouă biserică reformată a fost sfinţită la Murgeşti (judeţul Mureş)

Murgeşti/Cluj-Napoca, duminică, 13 iulie 2025 (MTI) – O nouă biserică reformată a fost sfinţită în satul Murgeşti din Transilvania. Biserica, construită cu sprijinul guvernului ungar şi român, a fost sfinţită duminică, în cadrul unei slujbe festive, de episcopul reformat al Transilvaniei Vilmos József Kolumbán.

În satul Murgeşti din judeţul Mureş, construcţia bisericii a început în 2020, după ce s-a constatat că clădirea vechii biserici nu poate fi salvată. Cu ocazia slujbei festive, predica a fost rostită de episcopul Vilmos József Kolumbán, episcop al Eparhiei Reformate din Transilvania.

Béla Kató, episcop emerit al eparhiei, a spus în cuvântul său de salut că trebuie să existe un motiv pentru construirea unei biserici. În localitatea de pe malul Nirajului, motivul a fost că biserica veche a devenit inutilizabilă din cauza mişcărilor de teren şi, deşi a fost reparată, exista riscul să se prăbuşească.

„În ultimii o sută de ani, am reparat şi am peticit de multe ori, pentru că nu aveam posibilitatea, nu am îndrăznit nici măcar să visăm că s-ar putea construi ceva nou” – a reamintit fostul episcop. El a adăugat: în ultimii 10-15 ani a venit vremea în care reformaţii nu numai că au îndrăznit să fie mari, sar şi să viseze la mai mare. Astfel a luat naştere decizia de a construi o nouă biserică – a spus el.

Béla Kató a spus: comunitatea din Murgeşti este norocoasă, deoarece biserica ei „a fost construită pentru secolul XXI”, ea corespunde cerinţelor actuale.

Réka Brendus, şefă de departament responsabilă pentru Transilvania a secretariatului de stat pentru politică naţională al Cancelariei Prim-ministrului, a vorbit în discursul său despre valorile zonei văii Nirajului şi despre faptul că în ultima perioadă s-au construit numeroase biserici, grădiniţe, şcoli şi spaţii comunitare şi în această zonă.

Comunitatea a fost salutată de către Marius Cîmpean, director de cabinet, şi Éva Nagy, consilier superior, din partea Secretariatului de Stat pentru Culte din România, care a sprijinit construirea bisericii, iar Csaba Osváth, primarul comunei Acăţari, a felicitat comunitatea pentru noul lăcaş.

Preotul paroh Gergely Levente Szabó a declarat: noua biserică este rezultatul unei colaborări ieşite din comun. Clădirea a fost realizată după proiectelor lui Attila Nagy J., construcţia sa a primit sprijin de la guvernul Ungariei, prin intermediul Eparhiei Reformate din Transilvania, Secretariatul de Stat pentru Culte a României, parohiile Protopopiatului Reformat Mureş şi membrii comunităţii din Murgeşti.

După cum a spus preotul, în 2016 experţii au stabilit că vechea biserică este irecuperabilă, din acel moment a început căutarea unui loc şi a finanţării necesare pentru ridicarea noii biserici. Aceasta a fost construită pe un teren retrocedat bisericii, fundaţia a fost realizată în 2020, construcţia fiind finalizată sâmbătă seara, odată cu montarea băncilor.

Comunitatea reformată din Murgeşti, sat situat la 10 kilometri de Târgu-Mureş, numără 308 de credincioşi.