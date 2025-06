Viktor Orbán: prin sufragiile iniţiativei Voks 2025, am blocat aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Bruxelles, vineri, 27 iunie 2025 (MTI) - Prin sufragiile exprimate în cadrul iniţiativei Voks 2025, am blocat astăzi aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Am şi avut nevoie de rezultatul iniţiativei de vot consultativ, deoarece era să cad victimă furiei generale, căci prim-miniştrii statelor membre şi-au manifestat în mod unanim resentimentele faţă de anunţul făcut de Ungaria - a declarat joi la Bruxelles premierul maghiar Viktor Orbán.

Viktor Orbán, prezent la summitul Uniunii Europene, a accentuat într-un videoclip publicat pe pagina de socializare a jurnalistului Dániel Bohár că şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale UE consideră că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană şi, ulterior, la NATO este un lucru bun şi dezirabil.

„În opoziţie cu noi, care considerăm că prin aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, va adera şi războiul” – a afirmat premierul ungar; adăugând că cei care acceptă scenariul aderării Ucrainei la NATO, ar intra, în acest caz, imediat în război cu Rusia şi astfel va izbucni al treilea război mondial.

„Noi evaluăm această chestiune dintr-o perspectivă complet diferită; cea a păcii, iar ceilalţi o evaluează mai degrabă dintr-o perspectivă belicoasă, beligerantă” – a atras atenţia Viktor Orbán. În opinia celorlalţi, acest război trebuie câştigat şi poate fi câştigat; în plus, prin sprijinirea ucrainienilor, ei chiar vor să-l câştige – a explicat el.

Doar slovacii şi maghiarii au adoptat poziţia că acest război nu poate fi deznodat pe câmpul de luptă – a declarat prim-ministrul. „Din această cauză, când am anunţat că – din motive fundamentale şi strategice – Ungaria nu este de acord cu începerea negocierilor cu ucrainenii; acest anunţ a fost primit aici ca o noutate şocantă, deşi am încercat să spun acest lucru în mod politicos şi chibzuit, susţinându-l cu argumentele şi clarificări” – a spus el.

Înainte ca ţările fostului bloc sovietic să fi fost acceptate ca membre ale Uniunii Europene, au fost acceptate mai întâi ca membre NATO. Conform opiniei lui Viktor Orbán, această ordine se datorează faptului că Uniunea Europeană nu este o alianţă militară şi nu poate apăra frontierele estice ale anumitor state membre, argumentându-şi poziţia astfel: „cu cât suntem mai la est, cu atât suntem mai aproape de Rusia şi cu atât mai mult trebuie să asigurăm securitatea graniţelor”.

El a declarat următoarele: a trebuit să spună că, în pofida celor expuse de preşedinta Comisiei Europene şi de câţiva premieri, precum că ucrainenii îndeplinesc criteriile necesare aderării la UE, „trebuie să punem acum, de comun acord, între paranteze” concordanţa cu realitatea în cazul acestei afirmaţii.

„A trebuit să le reamintesc că cel mai important criteriu este să existe o ţară” – a precizat Viktor Orbán, explicând că, atâta timp cât nu există o ţară, discuţia despre alte criterii nu are sens. Deci, trebuie să existe o identitate bine definită, o ţară care să aibă graniţe, populaţie şi teritoriu, iar în cazul Ucrainei, niciuna dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, căci astăzi această ţară nu are graniţe. Poate că din punct de vedere juridic se poate specifica unde ar trebui să fie graniţa, dar astăzi teritoriul respectiv este tocmai ocupat de ruşi. Nu are populaţie, deoarece enorm de multe persoane s-au refugiat, chiar şi datele economice sunt cele ale unei ţări aflate în război; (astfel) nu se poate institui statutul de membru pe termen lung şi construi o strategie economică – a afirmat el. „În consecinţă, în aceste condiţii, pur şi simplu nu este raţional, este contrar bunului-simţ să îi admitem”, a subliniat el.

În formularea sa, „aici (, la Bruxelles,) sunt obişnuiţi cu altceva”, ei construiesc viitorul guvern-marionetă al Ungariei; aşadar, aici, atât preşedinta Comisiei Europene, precum şi liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, se străduiesc să faciliteze formarea în Ungaria a unui guvern pro-ucrainean şi subordonat Bruxelles-ului. Iar cu acele ocazii rare, când se întâlnesc cu guvernul naţional, respectiv cu premierul maghiar şi poziţia naţională maghiară, neaservite lor şi care nu pot fi şantajate de către ei, atunci întâlnirea are efectul unui duş rece asupra lor, „dar vor trece cumva peste asta” – a conchis Viktor Orbán.