Axiom-4 – Cosmonautul maghiar a trimis un prim mesaj de la bordul navei spaţiale Dragon

Budapesta, miercuri, 25 iunie 2025 (MTI) – După lansare, cosmonautul maghiar Tibor Kapu a trimis un prim mesaj de la bordul navei spaţiale Dragon spunând, printre altele, că 15 milioane de maghiari l-au ridicat astăzi până aici. "Sunt recunoscător şi mândru că pot reprezenta patria noastră(, Ungaria). Adresez mulţumiri familiei mele şi prietenilor mei pentru faptul că sunt cel mai solid sprijin pe care-l am."

„15 milioane de maghiari m-au ridicat astăzi până aici. Sprijinul vostru este ca jarul care mocneşte sub cenuşa sură. În interior, arde înăbuşit, dar dacă se aruncă lemne pe el, întrega sa masă va arde cu flăcări. Vocea voastră este mai puternică decât racheta noastră, forţa voastră învinge gravitaţia. Spaţiul cosmic aparţine tuturor, iar Pământul este unic. Am pornit din patru puncte diferite ale planetei noastre, dar am ajuns aici ca şi camarazi, ca prieteni. Misiunea noastră este şi a voastră. Mulţumesc tuturor oamenilor de preturindeni din lume care au contribuit la această zi minunată. Pentru unul singur totul este greu, unde sunt mulţi, nimic nu este imposibil” – a afirmat Tibor Kapu de la bordul navei spaţiale care orbitează în jurul Pământului.

Miercuri, la ora 9:31 (ora României), misiunea comercială internaţională Ax-4 a părăsit Centrul Spaţial Kennedy din Florida decolând spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS), la bordul navei aflându-se şi cosmonautul cercetător maghiar, Tibor Kapu.

Misiunea Axiom 4 se va conecta la staţia spaţială probabil în data de 26 iunie, la ora 8 dimineaţa (ora României).