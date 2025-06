Péter Szijjártó: Ungaria şi Croaţia lucrează la dezvoltarea în continuare a cooperării lor

Budapesta, marţi, 10 iunie 2025 (MTI) - Ungaria şi Croaţia lucrează la dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale, pentru care există toate bazele - a declarat marţi, la Nagykanizsa, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său croat, Gordan Grlic Radman, ministrul a declarat: Ungaria depune eforturi pentru a avea relaţii bune cu toţi vecinii săi, printre care şi cu Croaţia.

El a mulţumit Zagrebului pentru că nu s-a alăturat taberei „celor care acuză în mod nefondat şi aţâţă împotriva” guvernului ungar, atunci când la Bruxelles s-a organizat o culegere de semnături împotriva Ungariei, pe motivul legii adoptate cu scopul de a proteja copiii de propaganda de gen agresivă.

În opinia sa, cooperarea are fundamente bune şi în faptul că forţele aeriene ungare vor participa cel puţin până la sfârşitul acestui an la protejarea spaţiului aerian al Croaţiei şi că ambele ţări au acordat întotdeauna o atenţie deosebită susţinerii comunităţilor naţionale.

„Prin urmare, comunitatea croată din Ungaria primeşte tot sprijinul posibil din partea guvernului ungar, iar noi suntem bucuroşi să afirmăm că guvernul croat a avut întotdeauna grijă de maghiarii din Croaţia” – a adăugat el.

Péter Szijjártó a subliniat că se doreşte dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale, construirea de noi şosele în zona de graniţă, precum şi realizarea cât mai curând posibil a unei noi legături de mare viteză, prin prelungirea autostrăzii M6.

Am dori să construim un nou pod la Murakeresztúr. De asemenea, am dori să facem noi legături rutiere între cele două ţări la Sárok şi la Zákány. Şi am dori, de asemenea, să avem o cooperare energetică şi mai strânsă între cele două ţări” – a înşirat ministrul.

Cu privire la această din urmă dorinţă, el a declarat: reprezentanţii celor mai mari companii energetice din cele două ţări au fost invitaţi să poarte discuţii mai intense decât până acum, în scopul dezvoltării cooperării energetice.

Ministrul a subliniat că guvernul este interesat de două aspecte în domeniul importului de energie: fiabilitatea şi preţul avantajos. „Vom efectua schimbarea doar dacă cineva ne va oferi surse mai ieftine şi mai fiabile decât cele pe care le-am avut până acum şi nu vom accepta să fim şantajaţi din exterior pentru a renunţa la relaţiile din domeniul energetic care funcţionează bine” – a spus el.

„Voi reprezenta Ungaria la reuniunea de săptămâna viitoare a miniştrilor energiei, unde vom urmări avea obiectivul ferm de a bloca planul Bruxelles-ului, prin care vrea să izoleze Ungaria de sursele actuale din care se aprovizionează cu energie” – a precizat ministrul.