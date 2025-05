Péter Szijjártó: Guvernul a procedat corect în privinţa alegerilor prezidenţiale din România

Budapesta, miercuri, 21 mai 2025 (MTI) - Guvernul ungar a procedat corect, când nu a intervenit în procesul alegerilor prezidenţiale din România, dar şi-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu învingătorul în interesul relaţiilor de bună vecinătate şi al maghiarilor din ţările limitrofe Ungariei - a declarat miercuri, la Budapesta, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, în cadrul conferinţei de presă care a urmat summitului informal al Organizaţiei Statelor Turcice, un jurnalist l-a întrebat pe ministru despre criticile formulate de Béla Markó, fostul preşedinte al Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR). În replica sa, Péter Szijjártó a explicat: nu este un secret că Béla Markó nu simpatizează cu guvernul maghiar şi, prin urmare, ar fi indicat să interpretăm declaraţiile sale recente în acest context.

„Consider că am luat decizia corectă atunci, când am hotărât să nu intervenim în niciun fel în procesul alegerilor prezidenţiale din România. Am procedat corect exprimându-ne disponibilitatea de a coopera – în interesul relaţiilor de bună vecinătate şi al comunităţii maghiare din Transilvania, din Ţinutul Secuiesc – cu învingătorul alegerilor”, a opinat el.

„Aş dori să pun tuturor experţilor de mare prestigiu doar următoarea întrebare: ar fi trebuit să declarăm că în cazul unui anumit deznodământ nu suntem pregătiţi să cooperăm cu România? Ar fi fost oare benefic din punctul de vedere al relaţiilor bilaterale? Ar fi oare într-adevăr în interesul unei comunităţi maghiare dintr-o ţară vecină ca ţara-mamă şi ţara în care trăieşte să nu dorească să coopereze şi să nici nu poată?” – (s-)a întrebat ministrul.

„În opinia mea, situaţia este cât se poate de clară. Am luat decizia corectă de a nu interveni în procesul electoral; am luat decizia corectă de a ne exprima disponibilitatea în privinţa cooperării cu învingătorul, în interesul relaţiilor de bună vecinătate şi al maghiarilor care trăiesc acolo” – a accentuat el.

Péter Szijjártó a subliniat că politica de edificare a naţiunii, dusă în ultimii cincisprezece ani, a arătat clar ce gândeşte guvernul despre maghiarii din ţările limitrofe Ungariei, despre sprijinul acordat lor şi despre naţiune.

„Ultimii cincisprezece ani au arătat, de asemenea, cum priveşte aceste lucruri aripa stângă a eşichierului politic, care incită în permanenţă împotriva maghiarilor din ţările limitrofe Ungariei, care nu a vrut să le acorde cetăţenie dublă şi nu a vrut să le permită maghiarilor din ţările limitrofe Ungariei să îşi exprime – cu ocazia alegerilor parlamentare – opinia cu privire la ceea ce gândesc ei despre viitorul Ungariei” – a adăugat el.