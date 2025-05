Péter Szijjártó: Ungaria a expulzat doi spioni ucraineni care lucrau sub acoperire diplomatică

Budapesta, vineri,9 mai 2025 (MTI) - Ungaria a expulzat doi spioni care lucrau sub acoperire diplomatică la Ambasada Ucrainei din Budapesta, deoarece guvernul nu mai tolerează acţiunile continue ale Kievului care urmăresc denigrarea Ungariei – a anunţat vineri la Budapesta Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior.

Potrivit unui comunicat transmis de minister agenţiei ungare de presă MTI, ministrul a informat despre intensificarea propagandei anti-maghiare în Ucraina, care se desfăşoară în paralel cu războiul.

„Cea mai recentă acţiune de denigrare împotriva ungurilor are exact acelaşi motiv ca şi cele anterioare. Noi, ungurii, vrem pace, spunem nu războiului, nu am livrat niciodată arme Ucrainei şi nici nu o vom face şi nu ne-am lăsat, nici nu ne lăsăm antrenaţi, nu lăsăm Ungaria să fie târâtă în acest război” – a declarat el.

„Acestea sunt motivele acţiunilor de denigrare împotriva Ungariei, acestea sunt şi motivele campaniei de denigrare pe care ucrainenii au lansat-o recent împotriva Ungariei şi a ungurilor” – a continuat.

Péter Szijjártó a subliniat că, în plus, poporul ungar se pregăteşte acum să ia o decizie cu privire la admiterea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Nu tolerăm ca în Ucraina să se lanseze în mod continuu astfel de acţiuni de denigrare împotriva Ungariei şi a ungurilor. De aceea, astăzi am expulzat din Ungaria doi spioni care lucrau sub acoperire diplomatică la Ambasada Ucrainei din Budapesta. Decizia, nota referitoare la această măsură, am şi înmânat-o, cu câteva minute mai devreme, ambasadorului Ucrainei la Budapesta, aici, la Ministerul Afacerilor Externe” – a precizat el.