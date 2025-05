Péter Magyar: Orbán şi ai lui i-au minţit pe unguri în privinţa păcii, dar a reieşit că vor să arunce ţara în război

Budapest, joi, 8 mai 2025 (MTI) - Orbán şi ai lui i-au minţit pe unguri în privinţa păcii, dar a reieşit că vor să arunce ţara noastră minunată în război - a scris joi pe pagina sa de socializare Péter Magyar, preşedintele Partidului Tisza. Sub postarea sa, el a publicat o înregistrare audio din aprilie 2023, atribuită ministrului apărării, în care se spune, printre altele, că obiectivul guvernului este constituirea unei forţe armate ungare puternice şi capabile de luptă.

Péter Magyar a scris în postare: „Guvernul lui Viktor Orbán este un guvern al minciunilor şi al războiului. S-a terminat. Trebuie să plece.”

Preşedintele de partid a afirmat: ministrul apărării „recunoaşte în această înregistrare şi chiar proclamă cu mândrie că ceea ce ei propovăduiesc de ani de zile nu este decât o minciună sfruntată. Anul trecut, scandalul graţierii pedofililor a arătat clar că Orbán şi ai lui apără copiii şi familiile doar cu gura şi tocmai ei îi susţin pe monştrii pedofili. Iar acum s-a aflat că, în timp ce guvernul Orbán vorbeşte de ani de zile despre apărarea poporului ungar, tocmai ei sunt cei care, pentru bani şi putere, sunt capabili să sacrifice până şi siguranţa propriilor compatrioţi. Aceasta nu este o greşeală politică. Este o crimă. O crimă pentru care nu există şi nici nu va exista iertare.”

În înregistrarea de acum doi ani, ataşată postării, ministrul apărării Kristóf Szalay-Bobrovniczky spune: „cel de-al cincilea guvern Orbán a decis să construiască o armată ungară cu adevărat puternică şi capabilă de luptă. Acest lucru înseamnă că renunţăm la activităţile noastre pacifiste de până acum. Le cunoaştem, dar renunţăm la mentalitatea pacifistă, mai ales ca urmare a unui proces. În mod firesc, procesul pe care opinia publică l-a cunoscut sub denumirea de întinerire, este pur şi simplu cea mai simplă modalitate de a realiza această schimbare. Să renunţăm la mentalitatea pacifistă şi să trecem la etapa zero a drumului care duce spre război. Punerea în aplicare a acestui lucru o încredinţez generalului-colonel Gábor Böröndi. Este o onoare faptul că a acceptat şi consider că el va duce la bun sfârşit acest proces.”