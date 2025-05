Viktor Orbán: Nu renunţăm la niciunul dintre obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru 2025 (partea 1)

Budapesta, vineri, 2 mai 2025 (MTI) - Nu vreau să renunţ la niciunul dintre obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru 2025, acesta este motivul pentru care - deşi eram conştienţi de datele de creştere preconizate - totuşi am adoptat în parlament cel mai mare program de reducere a impozitelor din Europa - a declarat vineri prim-ministrul în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public Radio Kossuth.

La întrebarea de ce performanţa economiei ungare a fost sub aşteptări în primul trimestru, Viktor Orbán a răspuns: întreaga economie europeană stagnează, iar Ungaria, fiind membră a UE, face parte din această economie.

El a reamintit că Austria a înregistrat performanţe şi mai slabe, iar Germania se află şi ea la acelaşi nivel cu Ungaria. În general, ţările mai strâns legate de economia germană au probleme. El a adăugat că, deşi economia europeană are rezultate slabe din cauza războiului şi a banilor trimişi în Ucraina, care lipsesc din economia europeană, nu trebuie să începem să explicăm că datele economice sunt cauzate de factori externi.

„Pentru că, dacă începem să explicăm acest lucru, care este de altfel adevărat, ne pierdem capacitatea de acţiune. Aşadar, pe mine nu mă interesează cu adevărat cauza, ci mă interesează cum vom putea reuşi, totuşi, cum ne vom atinge obiectivele stabilite pentru 2025” – a spus premierul.

El a subliniat că nu vrea să renunţe la niciunul dintre obiectivele stabilite pentru 2025. Acesta este motivul adoptării de către parlament a celui mai mare program de reducere a impozitelor din Europa – a reamintit el.

Începând din octombrie, cei care au trei copii, iar din 1 ianuarie cei care au doi copii şi sunt sub 40 de ani, nu vor mai plăti impozit pe venit până la sfârşitul vieţii; începând din 2027 vor fi scutiţi cei sub 50 de ani, apoi cei sub 60 de ani, şi în final, în 2-3 ani, vom ajunge în situaţia în care mamele ungare cu cel puţin doi copii nu vor trebui să mai plătească impozit pe venit pe toată durata vieţii – a arătat el.

Viktor Orbán a mai spus: aderarea Ucrainei la UE ar duce economia ungară la faliment, de aceea trebuie împiedicată. „Să lăsăm poveştile. Ei vor admiterea Ucrainei în UE acum. Bruxelles-ul şi Partidul Tisza, mână în mână. Acest lucru ar duce economia ungară la faliment. Acest lucru poate fi şi trebuie împiedicat” – a scris el într-o postare pe pagina de socializare, după interviu.

Viktor Orbán a subliniat că acordarea accelerată a statutului de membru al UE este o „politică greşită şi periculoasă”, ea poate fi încă oprită, dar dacă „scapă de sub control” şi în doi-trei ani ajungem în pragul unei decizii definitive, va fi foarte greu să mai facem acest lucru.

Este mult mai greu să opreşti un tren care a prins viteză decât să împiedici pornirea lui. Acum trebuie să deschidem ochii, nu numai ungurilor, ci şi cetăţenilor din ţările europene care se află în aceeaşi situaţie ca noi – a declarat Viktor Orbán, subliniind că „există mai mult de zece ţări care vor avea de suferit în urma acestei aderări”. El a spus: trebuie să-i încurajăm să ia atitudine, liderii lor să se alăture poziţiei Ungariei şi să împiedicăm împreună acest pas.

Viktor Orbán a vorbit şi despre faptul că, în trei ani, Ungaria a pierdut 20 de miliarde de euro din cauza războiului şi că, dacă aceşti bani ar fi rămas în economia europeană, nu ne-am „lăfăi”, dar am putea vorbi despre un ritm de dezvoltare mai rapid decât cel aşteptat.

El a subliniat: până când Europa nu va întoarce spatele războiului şi nu va trece de partea păcii, întreaga economie europeană va avea de suferit. Cu toate acestea – a continuat el – liderii europeni vor război şi încearcă să împiedice eforturile de pace ale preşedintelui american.

El a afirmat: „banii, inclusiv banii noştri, sunt scoşi din Europa cu roaba, cu sacul” în Ucraina, în timp ce fără americani toată cheltuiala aceasta nu are niciun sens, poate dura doar câteva luni, dar în final va veni falimentul.

(va urma)