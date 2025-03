Viktor Orbán: Nu mai puteam sta cu mâinile în sân şi să privim cum sunt jefuiţi oamenii (partea a 2-a)

Viktor Orbán a vorbit despre vetoul pe care l-a pus din nou declaraţiei comune a UE privind Ucraina, joi, la Bruxelles, declarând: nu trebuie să ne speriem de faptul că există momente în care Ungaria adoptă o poziţie diferită de cea a celorlalte 26 de state membre, deoarece va veni un moment în care poziţia ungară va fi majoritară. Premierul a amintit: anterior, Ungaria a fost singura ţară care a spus nu migraţiei, a construit un gard şi s-a angajat în dispută. În cadrul unei reuniuni care a avut loc joi, cei 8-9 prim-miniştri care se revoltă împotriva normelor actuale privind azilul au spus literalmente ceea ce a spus şi a făcut Ungaria în urmă cu 10 ani.

Premierul a spus: „nu trebuie să ne speriem de faptul că suntem singuri, pentru că s-ar putea dovedi că avem dreptate”. Povestea se repetă acum în ceea ce priveşte războiul. „Pot vedea deja în ochii tuturor că toată lumea şi-a dat seama: acest război este pierdut, deci a fost o decizie proastă să ne implicăm” – a spus el, adăugând: nu suntem încă în majoritate, departe de asta, deoarece majoritatea statelor au luat poziţie şi joi în favoarea continuării războiului, să se trimită mai mulţi bani şi mai multe arme în Ucraina, dar aceasta nu mai era aceeaşi voinţă comună solidă ca granitul şi dură ca oţelul, ca înainte. Va veni momentul, la fel ca în cazul migraţiei, când poziţia ungară va deveni poziţia comună a Uniunii Europene – a afirmat el.

În continuare, premierul ungar a spus: în afară de noi, toată lumea vorbeşte încă despre oportunitatea aderării Ucrainei, dar cifrele încep să influenţeze gândirea. Aderarea Ucrainei este o povară financiară imensă pentru Uniune şi nu sunt bani pentru aceasta. Calculele arată că va fi nevoie de 20% din bugetul UE – a precizat el. Dacă te confrunţi dintr-o dată cu o astfel de povară, atunci ideea corectă nu este să se ia şi mai multe împrumuturi – a subliniat el, adăugând: mai devreme sau mai târziu, dacă nu din altă parte, atunci din punct de vedere financiar va veni momentul trezirii, când toată lumea va recunoaşte că admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană în acest moment ar fi echivalentă cu colapsul economic.

El a subliniat că în fiecare ţară va avea loc o dezbatere despre oportunitatea aderării Ucrainei la UE. Premierul a arătat că nici celelalte state nu vor putea evita dezbaterea, este doar o chestiune de timp până când oamenii din fiecare stat membru vor cere să li se ceară şi să li se asculte părerea. În prezent, oamenii nu sunt consultaţi cu privire la astfel de probleme nicăieri în Europa, cu excepţia Ungariei – a spus el, adăugând că acest lucru nu este surprinzător, deoarece oamenii nu au fost consultaţi nici cu privire la migraţie, nici despre problemele de gen.

Premierul a considerat că aderarea Ucrainei la UE reprezintă un risc financiar evident, un risc agricol – fermierii ar fi ruinaţi –, există un risc privind piaţa muncii, zeci de milioane de oameni ar veni în UE pentru că nu ar avea un loc de muncă acasă; există un risc de securitate, deoarece Ucraina nu este o ţară cunoscută pentru securitatea sa publică, de acolo ar putea intra pe teritoriul Uniunii tot felul de ameninţări; există riscuri de siguranţă alimentară, deoarece cultura de producţie de acolo este diferită de a noastră, şi există, de asemenea, un risc privind pensiile – a înşirat el.

În ceea ce priveşte războiul ruso-ucrainean, prim-ministrul a avertizat: Bruxelles-ul se desincronizează crezând că va exista o masă mare de negocieri la care părţile implicate se vor aşeza. Aceasta pentru că americanii procedează altfel, ei negociază separat cu fiecare în parte. La un moment dat, noi, europenii, ne vom trezi în situaţia în care există deja un acord SUA–Ucraina, un acord SUA-Rusia şi un acord Rusia–Ucraina pe care tot ei îl vor fi creat, fără noi – a remarcat el, adăugând: în momentul de faţă, lumea de la Bruxelles se confruntă cu faptul că acest lucru s-ar putea întâmpla, că Europa a procedat greşit.

„Nu s-a întâmplat nimic ce nu am prevăzut, pentru că în timpul preşedinţiei ungare, în iulie, am descris eu însumi toată situaţia în care ne aflăm acum. (…) Am scris în iulie că viitorul Europei va fi decis fără noi, dacă europenii nu iau măsuri, dacă nu ne schimbăm poziţia pro-război şi nu începem să dezvoltăm şi să reprezentăm o politică europeană independentă” – a amintit Viktor Orbán.