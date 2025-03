Viktor Orbán: Elita liberală de la Bruxelles nu poate rămâne în loc, Europa are nevoie de o nouă conducere, una patriotică

Bruxelles, joi, 20 martie 2025 (MTI) - Elita liberală de la Bruxelles nu poate rămâne pe loc, Europa are nevoie de o nouă conducere, o nouă conducere patriotică care nu îşi construieşte propria putere, ci întăreşte Europa naţiunilor - a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orbán, miercuri, la Bruxelles, cu ocazia înmânării Premiului "Hunyadi János" al Fundaţiei pentru Ungaria Civică (PMA).

Premiul „Hunyadi János”, acordat pentru a doua oară de Fundaţia pentru Ungaria Civică, a fost atribuit anul acesta vicepremierului italian Matteo Salvini. În discursul său rostit la evenimentul organizat de fundaţia de partid Fidesz-Alianţa Civică din Ungaria, Viktor Orbán a declarat: „sarcina noastră comună este de a restaura Europa naţiunilor”. Trebuie să luăm înapoi drepturile care au fost „confiscate ilegal” naţiunilor în ultimii ani. Trebuie să asigurăm ca normele să fie aplicate în mod identic şi egal tuturor statelor membre ale UE. „Agenţii reţelei Soros” trebuie excluşi din Comisia Europeană, iar lobbyiştii corupţi trebuie înlăturaţi din Parlamentul European. Trebuie să asigurăm ca dolarii şi euro corupţi să nu poată intra în statele membre. Uniunea Europeană nu trebuie să fie o reţea financiară menită să slăbească guvernele naţionale – a declarat premierul.

„Curăţenia pe care prietenii noştri americani o fac acum va fi necesară şi aici, la Bruxelles” – a spus el. Era liberalismului progresist de la Bruxelles s-a încheiat, iar dincolo de Atlantic are loc o reaşezare patriotică. Patrioţii sunt cea mai puternică forţă politică şi în Europa Centrală şi de Sud, a afirmat premierul. „Progresiştii s-au cuibărit la Bruxelles. Ei domină astăzi Bruxelles-ul. Dacă nu schimbăm acest lucru, Europa se va destrăma în curând sub ochii noştri” – a susţinut el.

În discursul său de salut, Viktor Orbán a reamintit că toamna trecută Matteo Salvini – după cum a spus: „omul de stat care şi-a apărat ţara şi Europa” – era încă ameninţat cu închisoarea. Salvini a fost persecutat de globalişti pentru că a îndrăznit să le ţină piept. Dar s-a dovedit că toate acuzaţiile erau false, era vorba de o vânătoare de vrăjitoare în scopuri politice – a evidenţiat el. Pentru tot ceea ce face, Matteo Salvini nu merită să fie pedepsit, ci să fie decorat – a spus el.

Premierul ungar a adăugat: lupta lui Ioan de Huniade şi cea a lui Salvini au aceeaşi sursă, ambii fiind ghidaţi de acelaşi imperativ moral: frontierele Europei trebuie apărate. El a reamintit că Europa este invadată de mulţimi nemaivăzute până acum. Din 2015, 9 milioane de migranţi ilegali au intrat în Europa. „Cifra are o asemănare izbitoare cu cea pe care am aflat-o din planul Soros în 2015. Un milion pe an, planul nu numai că există, dar şi funcţionează” – a spus el. Dacă migranţii ar constitui o singură ţară, aceasta ar fi în prezent a 15-a ca mărime în Uniunea Europeană – a subliniat el.

În continuare, el a subliniat că Ungaria a oprit migraţia ilegală pe uscat, în timp ce Matteo Salvini a oprit-o pe mare. „Amândoi ne-am apărat naţiunile, iar rezultatul este că atât Italia, cât şi Ungaria sunt guvernate acum de patrioţi” – a spus el.

În încheiere, el a subliniat că Salvini apără nu doar o ţară, propria patrie, ci o întreagă civilizaţie. Miza este mare, miza bătăliei este sufletul lumii occidentale, dar pentru acesta merită se ne asumăm chiar şi lupta cea mai aprigă – a conchis Viktor Orbán.

În discursul său, Matteo Salvini a declarat: adevărata problemă a Europei este că „unii au permis migranţilor ilegali să pătrundă în inima Europei”. Politicianul italian a considerat că ameninţarea cea mai fundamentală este extremismul islamic şi afluxul necontrolat al migranţilor. El a spus că cei care se opun acestora riscă procese. „Este important să apărăm libertatea de exprimare. Nu trebuie să cedăm în faţa cenzurii” – a spus Salvini, adăugând: noua conducere de la Washington „reprezintă o mare speranţă” pentru europeni în privinţa libertăţii. El a reamintit că Uniunea Europeană a fost creată pentru a preveni noi războaie. În timp ce multe ţări, pe lângă Statele Unite, lucrează deja pentru pace, Europa lucrează pentru a continua războiul. „Sarcina noastră este să restabilim dreptatea în parlamente, unul după altul” – a spus el.

Anul trecut, premiul a fost acordat profesorului Ryszard Antoni Legutko, fost deputat polonez în Parlamentului European.