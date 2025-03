Început de an economic - Viktor Orbán: Aderarea Ucrainei la UE va distruge economia europeană, aşadar acest lucru nu trebuie să se întâmple! (partea a 2-a)

Premierul a subliniat că nu este de acord cu cei care spun că forţa de muncă maghiară din Ungaria s-a epuizat; potrivit analizelor, în ţară mai sunt aproximativ 300000 de cetăţeni maghiari care pot fi angajaţi. Bineînţeles că pentru acest lucru este nevoie de formare profesională, de politici economice mai echilibrate la nivel regional şi de multe altele, "dar mai sunt cel puţin 300 000 de compatrioţi ai noştri care par că vor să muncească, dar nu au găsit încă ocazia să facă acest lucru", a spus Orbán.

Prim-ministrul a menţionat, de asemenea, că al treilea pilon al politicilor economice, care va fi unul permanent în perioada următoare, este sprijinirea companiilor.

Şeful de guvern a amintit că în cei trei ani de război, comparativ cu 2021, în economie au fost „pompate” 400 de miliarde de forinţi în plus pentru a sprijini companiile.

Viktor Orbán a mai menţionat că Ungaria nu poate avea succes dacă nu ţine pasul cu schimbările tehnologice care au loc în lume. Prin urmare, ar trebui sprijinite acele investiţii de capital străin în Ungaria care ajută economia maghiară în această schimbare tehnologică.

Vorbind despre responsabilitatea financiară a guvernului, premierul a apreciat că indiferent de ceea ce se întâmplă în lume, bugetul trebuie să fie echilibrat după deducerea datoriilor.

Premierul a atras atenţia asupra faptului că guvernul maghiar a redus deficitul bugetar în fiecare an electoral din ultimii 15 ani. Acest lucru arată clar faptul că „suntem dedicaţi disciplinei financiare”.

Viktor Orbán a vorbit şi despre documentul adoptat de 26 de state membre în cadrul summitului extraordinar al UE de joi, Ungaria fiind singura ţară care nu a semnat acest document. Politicianul a subliniat că are motive întemeiate să se opună documentului, care vorbeşte, de fapt, despre trimiterea mai multor arme şi bani în Ucraina, în perioada următoare. Premierul a afirmat că Ungaria a luptat trei ani pentru a rămâne în afara războiului, iar să renunţe la această poziţie naţională în ultimul moment, atunci când americanii au, în sfârşit, aceeaşi poziţie, „ar fi fost mai mult decât o greşeală, un păcat”. Am luptat timp de trei ani împotriva atacurilor internaţionale pentru a nu fi atraşi în război. Nu am trimis arme şi nici nu am oferit bani, decât în scopuri umanitare. „Oricât de mare ar fi presiunea la care suntem supuşi în ultimul moment, ar fi o greşeală să renunţăm”, a spus şeful de guvern.

Premierul a relatat că economia maghiară a pierdut 20 de miliarde de euro în cei trei ani de război. Prin urmare, dacă există o ţară care este „cu adevărat şi profund interesată” să vadă că războiul se încheie cât mai curând posibil, aceea este Ungaria.

Viktor Orbán a vorbit şi despre situaţia care este de aşteptat după război şi a subliniat că nu trebuie să ne îngrijorăm pentru securitatea maghiară, pentru că NATO va mai exista şi după război, iar Ungaria va fi membră NATO. Mai mult, Statele Unite ale Americii şi Turcia, care deţin cele două mari armate ale NATO, sunt cei mai apropiaţi doi aliaţi ai Ungariei.

Al doilea lucru care se va întâmpla cu siguranţă după război este o alianţă strategică între Statele Unite ale Americii şi Ungaria. Acest lucru a fost deja stabilit politic, iar acum i se conferă o formă economică, a spus Viktor Orbán, explicând că va exista un pachet de cooperare economică maghiaro-americană care va oferi asistenţă semnificativă economiei ungare. Acest lucru este benefic pentru Ungaria chiar dacă între timp ar exista un război al tarifelor vamale, în care Ungaria – ca orice altă ţară din Uniunea Europeană – va avea de pierdut.