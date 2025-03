Viktor Orbán: Aderarea Ucrainei la UE ar duce de râpă economia europeană şi cea ungară (partea a 2-a)

În cadrul interviului de la radio, Viktor Orbán a vorbit şi despre summitul UE de joi şi a spus că nu a fost singurul care a încercat să păstreze o gândire rece, ci au existat şi ţări cu o putere economică mai mare decât cea a Ungariei care au spus că este necesar să se calculeze cât ar costa susţinerea unei armate de un milion de oameni în Ucraina, operarea statului ucrainean, reînarmarea Europei şi suportarea poverii pe care o va însemna aderarea ţării la UE.

Potrivit aşteptărilor premierului maghiar, rezultatul final al calculelor va arăta că nu ne putem permite acest lucru, prin urmare, calea adoptată joi pentru Ucraina de cele 26 de state membre va trebui modificată, deoarece nu are o bază financiară. În opinia sa, mai devreme sau mai târziu, viaţa va forţa ţările angajate în război să treacă în tabăra pro-pace, pentru că peste tot în Europa oamenii vor pace.

Despre reducerea cheltuielilor cu utilităţile, prim-ministrul a spus că dacă am accepta poziţia de la Bruxelles cu privire la eliminarea măsurii, o poziţie reprezentată şi de către unii mandatari din Ungaria ai Bruxelles-ului, atunci fiecare familie ar plăti cu aproximativ 500 000 de forinţi în plus pe an.

Orbán a subliniat că atunci când o ţară este supusă unei presiuni atât de puternice – cum a fost cazul Ungariei, de exemplu, în problema migraţiei – unitatea, consultările şi referendumurile au fost, toate, importante. Aceasta este situaţia şi privind reducerea cheltuielilor cu utilităţile, a spus premierul. Ne aflăm de ani de zile sub o presiune enormă pentru a desfiinţa această măsură pentru a nu reduce profiturile marilor companii energetice. Dacă familiile maghiare ar trebui să plătească preţul stabilit de piaţă, ar trebui să plătească extrem de mult, iar acei bani ar ajunge în buzunarele companiilor energetice, a punctat şeful de guvern.

Viktor Orbán a anunţat, de asemenea, că lanţurile maghiare de retail au la dispoziţie încă o săptămână să reducă preţurile pentru a evita introducerea reglementărilor oficiale. O veste bună este că negocierile cu lanţurile pentru reducerea adaosurilor progresează, deşi lucrurile nu se întâmplă suficient de repede, a mai adăugat premierul.

Unele lanţuri de retail au început deja să reducă preţurile, sunt magazine în care se poate observa deja că există o reducere de preţ pentru cele mai importante produse, semnalate şi de către guvern, însă acest lucru nu este suficient, astfel că ministrul economiei naţionale trebuie să continue munca în acest sens, a explicat Orbán.

Şeful guvernului de la Budapesta a subliniat că preţurile nu cresc, preţurile sunt crescute, astfel că cei care cresc preţurile trebuie să realizeze că există o limită pe care nu o pot depăşi.

Viktor Orbán a vorbit şi despre „dolarii de corupţie” care sosesc nu numai din Statele Unite ale Americii, ci şi de la Bruxelles, pentru a influenţa opinia publică maghiară. Trebuie să începem să investigăm şi asta, a spus prim-ministrul.

Potrivit evaluării lui Viktor Orbán, guvernul anterior din Statele Unite ale Americii a folosit banii contribuabililor americani pentru a cumpăra jurnalişti, politicieni şi pseudo-organizaţii civile din alte ţări. Şi în Ungaria s-au cheltuit extrem de mulţi bani pentru asta, iar acest lucru este inacceptabil, a adăugat premierul.

Cei de la Bruxelles au plătit oameni şi în Ungaria pentru a nu reprezinte opinia guvernului maghiar, a poporului maghiar sau a opiniei publice exprimate la referendumurile din Ungaria, astfel încât să nu prevaleze acest lucru, ci ceea ce vrea Bruxelles-ul, a mai spus Orbán.

Acest lucru este mai revoltător decât ceea ce au făcut americanii, pentru că banii de la Bruxelles sunt şi banii noştri; din sumele pe care le-am plătit noi, aceşti bani au fost trimişi înapoi aici pentru a influenţa şi schimba poziţia guvernului ungar, de exemplu, în problema reducerii cheltuielilor cu utilităţile, a menţionat politicianul maghiar.

Viktor Orbán a indicat că legislaţia necesară pentru a preveni ca acest lucru să se repete ar putea fi adoptată în preajma Paştelui. Premierul a remarcat, totodată, că „cea ce-a treia casierie” îi aparţine reţelei Soros, iar fluxurile financiare ale acesteia vor trebui să fie scoase la iveală în acelaşi mod.