Viktor Orbán: Ungaria va deveni un paradis fiscal al familiilor (partea 1)

Budapesta, vineri, 28 februarie 2025 (MTI) - Ungaria va fi un paradis fiscal al familiilor, unde tinerii au posibilitatea de a-şi alege un stil de viaţă familial, a anunţat prim-ministrul ungar Viktor Orbán, vineri, în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" de pe postul public de radio Kossuth, unde a vorbit despre sistemul fiscal care va fi creat în Ungaria în următorii patru ani şi care va pune accentul pe familii.

Viktor Orbán a spus: cel mai important lucru din lume este familia; asta şi pacea reprezintă cele mai importante principii directoare de la baza planurilor ambiţioase ale guvernului maghiar, care sunt axate pe familii.

Premierul a explicat că în spatele măsurilor de reducere a impozitelor anunţate de guvernul ungar se află două principii directoare, prima condiţie prealabilă fiind pacea. Aceste lucruri nu se pot face în timp de război, motiv pentru care în ultimii trei ani nici măcar nu s-ar fi putut gândi nimeni la schimbări inovatoare şi la astfel de „măsuri fără precedent, care ar provoca senzaţie mondială”, cum ar fi deciziile de a susţine familiile, a adăugat politicianul.

Potrivit prim-ministrului, al doilea principiu călăuzitor este că „cel mai important lucru din lume este familia”. „Toate aceste măsuri – practic, modificările sistemului fiscal – se bazează pe această simplă frază, în întreaga lume”, a spus Orbán, adăugând că cei care au copii nu ar trebui să stea mai prost din punct de vedere financiar, decât cei care nu au copii.

În legătură cu considerentele pe care se bazează sistemul fiscal maghiar, Viktor Orbán a afirmat, în primul rând, că „dacă există muncă, există de toate”, însă dacă nu există, atunci în general există „doar suferinţă, chin şi necazuri”. „Toată lumea ar trebui să aibă un loc de muncă, iar familiile noastre ar trebui să fie puternice”, a subliniat premierul. Şeful guvernului de la Budapesta a amintit: mulţi şi-au bătut joc de planul conform căruia vor exista un milion de locuri de muncă în zece ani, însă s-a dovedit că acest lucru a fost posibil.

Viktor Orbán a amintit că guvernul nu a abandonat abordarea socială sau sprijinirea celor săraci, a păstrat alocaţia familială, totodată a introdus reducerile fiscale pentru cei care au copii, pentru că acesta a fost punctul în care s-au întâlnit munca şi a avea copii. Potrivit prim-ministrului, asta însemna că multe familii – de obicei familii de romi – au revenit pe piaţa muncii, după ce înainte aveau în plan „să aibă o familie, să aibă copii, dar să nu aibă un loc de muncă, şi că este posibil să trăieşti şi aşa”. Apoi au fost introduse măsuri de ajutorare a tinerilor, cum ar fi scutirea de la plata impozitului pe venit pentru cei sub 25 de ani, respectiv pentru femeile sub 30 de ani care cresc cel puţin un copil şi mamele care lucrează şi cresc patru copii – pe tot parcursul vieţii, a mai spus premierul.

Politicianul a adăugat: „acum, că războiul s-a terminat” şi economia este puternică, pentru că 4,7 milioane de oameni lucrează, se creează nişte resurse care pot fi folosite. Viktor Orbán a spus că cel mai important lucru este dezvoltarea în continuare a politicilor familiale şi dublarea deducerilor fiscale destinate celor care cresc copii, pentru că măsurile de până acum au pierdut mult din valoare din cauza războiului şi a „sancţiunilor care au cauzat inflaţie”.

În anul curent, acest lucru se va întâmpla în doi paşi: cei care cresc un copil vor putea plăti cu 20 000 de forinţi mai puţin impozit, cei cu doi copii, cu 80 000 de forinţi mai puţin, iar cei cu trei copii, cu 200 000 de forinţi mai puţin. Mamele cu trei copii nu vor mai plăti impozit pe venit – începând cu luna octombrie a anului curent şi pentru tot restul vieţii; cele cu doi copii şi cu vârsta cuprinsă sub patruzeci de ani nu vor mai plăti de la 1 ianuarie 2026; cele cu vârsta cuprinse între 40 şi 50 de ani, din 2027; apoi măsura se va extinde şi asupra celor care împlinesc vârsta de pensionare sau au peste această vârstă, a mai explicat premierul.

Prim-ministrul a relatat: în patru ani, în Ungaria va fi creat un sistem fiscal unic în lume, în centrul căruia se vor afla familiile. Ungaria va deveni un paradis fiscal pentru familii, un loc în care tinerii au posibilitatea de a alege o viaţă familială, a spus Viktor Orbán.

Şeful guvernului de la Budapesta a amintit că în ultimii 15 ani, guvernul maghiar a făcut multe lucruri despre care s-a spus că nu sunt posibile. „A înjumătăţit”, de exemplu, sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, cel în care clasa de mijloc încă mai plătea un impozit de 35%, iar dacă s-ar întoarce stânga, s-ar întâmpla asta din nou. Am introdus munca în folosul public, am crescut şi salariul minim, aşadar am făcut o mulţime de lucruri despre care s-a spus că nu sunt posibile, dar s-a dovedit că sunt”, a amintit Orbán.